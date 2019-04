Criza forței de muncă, accentuată de birocrație

Aproximativ 500 de muncitori vietnamezi lucrează acum în România şi există discuţii să fie aduşi mai mulţi, însă procesul birocratic din ţara noastră întârzie cu două - trei luni venirea lor, a declarat, luni, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, în cadrul unui forum de afaceri România - Vietnam - „Schimburile comerciale ale României cu Vietnamul sunt sub aşteptări, pentru că suntem totuşi o economie bazată pe industrie (și-n mod special industrie care fabrică componente pentru echipamente finale, care sunt, de multe ori, sub alte branduri). Într-o statistică directă, avem 185 milioane euro anul trecut şi un schimb modest în servicii de 16 milioane euro. Bineînţeles, balanţa este în favoarea Vietnamului, pentru că 70% dintre importurile pe care le avem din Vietnam sunt electronice şi electrocasnice (a se vedea Black Friday în România)“. În țara noastră există acum 225 de firme vietnameze, cu un capital subscris de circa două milioane euro - „Foarte mulţi sunt pe import-export, în construcţii, pentru că nevoia noastră de forţă de muncă nu o ştim doar noi, ci şi alte ţări. Sunt şi 500 de lucrători vietnamezi în România, sunt 160 doar în şantierul naval din Constanţa. Vietnam a devenit şi atracţie pentru forţa de muncă, sunt societăţi româneşti implicate în adusul de forţă de muncă de acolo“. Potrivit spuselor lui Daraban, există discuţii pentru a fi aduşi în România mai mulţi muncitori din Vietnam - „Din fericire, Guvernul a micşorat acel plafon al taxării, în sensul că, până acum o jumătate de an, forţa de muncă străină era taxată la salariul mediu pe economie, iar acum este la salariul minim, ceea ce este de lăudat. Cred că mai trebuie să îmbunătăţim birocraţia de la imigrări, care încă lasă de dorit, adică multitudinea de documente care trebuie întocmită de către angajatori. Vorbim de două - trei luni întârziere numai din cauza ei. Autorităţile noastre trebuie să înţeleagă că aceşti oameni nu vor să rămână în ţară; vor un contract foarte clar stabilit, pentru o durată limitată de timp. Ei dau tot ce pot ca să ducă bani la familiile lor şi atât. Deci nu au de gând să facă nici turism, nici excursii“.