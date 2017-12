CRUCEA - Spectacol în loc de atacuri murdare

Locuitorii comunei Crucea au asistat, ieri, la un spectacol de zile mari, oferit de primarul comunei, Gheorghe Frigioi, candidat la un nou mandat. Mari nume ale muzicii uşoare şi populare româneşti au cîntat şi au încîntat publicul de la Crucea, trasnformînd o zi de lucru în sărbătoare. Conform afirmaţiilor primarului social democrat, spectacolul a fost organizat pentru a demonstra locuitorilor că o campanie electorală se poate derula civilizat, organizînd evenimente care să placă publicului şi nu folosind atacuri murdare la adresa contracandidaţilor. “În această campnaie nu am vorbit despre calităţile sau defectele mele sau ale contracandidaţilor. Am vorbit doar despre ceea ce am făcut şi ceea ce doresc să fac mai departe, spre deosebire de alţi candidaţi care au preferat jugnirile şi atacurile murdare. Este decizia locuitorilor dacă mă vor în continuare în fruntea administraţiei locale. Eu sper că da, pentru că am proiecte importante, care vor duce la dezvoltarea localităţilor“, a declarat Frigioi.