CS Cleopatra, din victorie în victorie

Formaţia CS Cleopatra Mamaia a obţinut, ieri, a doua victorie la turneul final al Campionatului Naţional de rugby rezervat juniorilor cu vârsta sub 18 ani. În Grupa Roşie a turneului care se desfăşoară, în aceste zile, pe terenul “Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cârţan”, tinerii jucători constănţeni pregătiţi de Nicolae Mocanu şi Victor Bezuşcu au zdrobit, cu 66-0 (38-0), pe Industria Sârmei Câmpia Turzii. Încurajaţi de pe margine de preşedintele Vasile Chirondojan, cei de la Cleopatra au înscris zece eseuri, victoria aducându-le, la final, şi calificarea în marea finală a Campionatului Naţional. „O calificare normală, mai ales că am câştigat detaşat şi sezonul regulat. Am câştigat până acum medaliile de bronz sau argint, acum trebuie să obţinem şi aurul. Copiii au muncit întreg sezonul pentru acest lucru, au dovedit că au valoare şi sper să învingă şi duminică”, a afirmat preşedintele clubului constănţean.

Pentru CS Cleopatra au evoluat: Andrei Zanfirache, Ovidiu Cojocaru, Alin Davidoaea, Matei Bulai, Andrei Iurea, Robert Tănase, Rodion Călin, Alexandru Cozma, Sebastian Agapie, Ionel Melinte, Ionuţ Pântea, Alexandru Miron, Adrian Ungureanu, Cătălin Vasiliu, Claudiu Trandafir. Au mai intrat: Ionuţ Dobre, Remus Apostol, Vlăduţ Popa, Adrian Chirea, Andrei Ojică, Cristian Arefi, Ştefan Acsinte. Într-un meci din Grupa Albastră disputat ieri, CSA Steaua Bucureşti - CSȘ Gura Humorului 14-7 (0-7).

Programul următoarelor partide - vineri: ACS Flamingo Bucureşti - Industria Sârmei Câmpia Turzii (ora 10.00, Grupa Roşie) şi RCM Timişoara - CSŞ Gura Humorului (ora 11.15, Grupa Albastră). Duminică, de la ora 9.00, se va disputa meciul pentru locurile 5-6 (între ocupantele locurilor 3 din fiecare grupă), de la ora 10.15 este programată partida pentru medaliile de bronz (între ocupantele locurilor 2 din fiecare grupă), iar de la ora 11.30 va avea loc meciul pentru stabilirea noii campioane, între câştigătoarele celor două grupe, CS Cleopatra Mamaia, respectiv CSA Steaua Bucureşti.