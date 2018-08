CS Medgidia s-a impus în amicalul cu AS CS Farul Constanţa

Stadionul „Iftimie Ilisei” din Medgidia a găzduit marţi întâlnirea amicală dintre formaţiile CS Medgidia şi AS CS Farul Constanţa, ultima repetiţie înaintea jocurilor oficiale pe care cele două echipe le vor susţine sâmbătă în Liga a 3-a, respectiv Liga a IV-a. Partida a fost câştigată de CS Medgidia, cu scorul de 3-1, prin golurile marcate de Dediu, Vasile Șicu (plecat de la SSC Farul Constanţa) și Alexandru Muscă, iar pentru AS CS Farul a înscris Sapioniac. Conform paginii de Facebook FC Farul Constanta, AS CS Farul, echipă înscrisă în Liga a IV-a, se va numi FC Farul Constanţa, după eliberarea Certificatului de Identitate Sportivă.

Au evoluat urrmătoarele formaţii - CS Medgidia (antrenor Aurelian Despa): Micu - Bolojan, Suflaru, Bumbac, Tenea - I. Florea, R. Moldoveanu, Şicu - Banu, Al. Muscă, Dediu, au mai jucat: Mociu, Răvoiu, Loloţ, G. Şerban, D. Gheorghe şi A. Rusu; AS CS Farul Constanţa (antrenori: Ion Constantinescu şi Georges Mihai): Tătar - Curte, Rusu, Robu, Ştefancu - Carabaş, A. Zaharia - Lazăr, Cheng, M. Măciucă - D. Zaharia; au mai evoluat în repriza a doua: Olah şi Ionescu - portari, Ostache, Marzavan, Bleau, Ivanovici, Brînzan, Boicu, Constantin, Carabuz şi Rotaru.

În prima etapă din Seria a 2-a a Ligii a 3-a, programată sâmbătă, 25 august, de la ora 18.00, CS Medgidia va întâlni, pe teren propriu, echipa Sportul Chiscani.

AS SC Farul Constanţa va disputa tot sâmbătă, 25 august, la Techirghiol, prima partidă în Liga a IV-a, urmând să joace cu formaţia locală Sparta, de la ora 18.00, de la ora 16.00 fiind programată întâlnirea echipelor de juniori.