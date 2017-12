CS Năvodari, pe locul 5 în etapa de rugby în 7 de la Buzău

06:26:08 / 23 Iunie 2015

Nu este bine

Echipa navodareana este intr-un plin process de afirmare,fiind indreptatita de a juca si chiar castiga finala mare a Diviziei Nationale. Parerea mea ca aceste intreceri de rugby in 7 ar trebui abordate cu toata seriozitatea,sa fie o caramida in plus la constructia unuei echipe si un club puternic,iar esecuri gen celor de la Buzau poate darama,in perceptia suporterilor,tot ce s-a construit cu migala in ultimii trei ani