CS Tomis păstrează şanse minime pentru cupele europene

Deşi ultimile rezultate au făcut-o să iasă din lupta pentru cupele europene, formaţia feminină CS Tomis nu a renunţat la obiectivul stabilit la începutul sezonului. Partida din cea de-a 24-a etapă a Ligii Naţionale, desfăşurată duminică, în Sala Sporturilor, a readus speranţele în tabăra constănţeană. Programată iniţial pentru ora 9.15, partida a fost amînată pentru ora 13.00, datorită unei pene de curent care a lăsat Sala Sporturilor din Constanţa în întuneric mai bine de o oră. În ciuda acestui fapt, elevele lui Lucian Râşniţă s-au impus cu 32-27 în faţa formaţiei HCM Baia Mare, la capătul unei meci dominat de la un cap la altul. Handbalistele constănţene au început în forţă partida şi s-au instalat la conducere încă din primele minute, 5-1. Băimărencele s-au apropiat la doar un gol în patru rînduri, însă fără a reuşi într-una dintre ocazii să obţină egalarea. Drept urmare, la pauză, constănţencele au intrat în avantaj, 14-12. Tomitanele au controlat partida şi la reluare, cînd au avut avantaj şi de şapte goluri, 31-24 (min. 48). Ultimul fluier a consemnat un succes meritat pentru formaţia de pe litoral, care rămîne la doar un punct în spatele formaţiei U Jolidon Cluj, ocupanta poziţiei a şasea, ultima care ar putea duce în cupele europene. Chiar şi aşa, supărarea conducerii executive a clubului nu a fost alungată, care a anunţat că jucătoarele vor fi sancţionate în cazul în care vor pierde obiectivul “Păcat că nu am avut mai multă linişte în meciurile disputate anterior şi am ajuns acum să depindem de rezultatele ultimelor două etape. După meciul cu Cluj a avut loc o cădere inexplicabilă şi am ajuns în această situaţie. Am avut cele mai slabe meciuri în acest sezon, nu am văzut niciodată echipa noastră jucînd atît de haotic. În plus de asta, nu am văzut în ultimile meciuri niciun fel de determinare ceea ce mă face să fiu foarte supărat. Vom discuta cu conducerea tehnică după ultimul meci din acest sezon şi vom lua măsuri. Nu ştiu cît de dure vor fi, dar unele dintre ele probabil că vor trebui să îşi caute echipă”, a spus preşedintele clubului, Gheorghe Slabu.

Celelalte partide ale etapei a 24-a: HC Zalău - HCM Hidroconcas Buzău 34-22; U Jolidon Cluj - HC Dunărea Brăila 36-27; HCM Roman - CSM Cetate Devatrans 35-29; Rapid CFR Bucureşti - Oţelul Galaţi 34-35; Rulmentul Urban Braşov - CSM Sf. Gheorghe 39-26.

Clasament: 1. Rulmentul Braşov 44p; 2.Oltchim Rm. Vîlcea 42p; 3. Oţelul Galaţi 30p; 4. HCM Baia Mare 27p 5. Dunărea Brăila 26p; 6. U. Jolidon Cluj 24p; 7. CS TOMIS 23p; 8. Rapid Bucureşti 17p; 9. HC Zalău 15p (-26); 10. HCM Roman 15p (-63); 11.Hidroconcas Buzău 14p; 12. Cetate Deva 11p; 13. CSM Sf. Gheorghe 0p.