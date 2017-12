CS Top Spin 08 Constanța, aproape de un nou titlu

Constanța este aproape de a obține al patrulea titlu național consecutiv în Superliga Națională masculină pe echipe la tenis de masă, după ce CS Top Spin 08 Constanța a câștigat ieri, în sala de la LPS „Nicolae Rotaru”, prima manșă din finala competiției, scor 5-1, în fața celor de la CS Pristavu Câmpulung. Campioana en titre nu a avut însă o misiune ușoară, oaspeții dând o replică puternică în fiecare meci. Andrei Filimon, veteranul în vârstă de 38 de ani, revenit după o accidentare, a avut mari probleme în confruntarea cu Alin Spelbuș, fiind învins de mai tânărul său oponent. În schimb, liderul echipei constănțene s-a revanșat, aducând punctul decisiv în disputa cu Alexandru Manole. Cei doi puști-minune ai formației de pe litoral, Cristi Pletea, liderul clasamentului mondial la cadeți, și Rareș Sipoș, au avut o prestație excelentă și au câștigat câte două meciuri, chiar dacă au fost nevoiți să revină în multe momente, după ce au fost conduși de adversari.

„Pentru mine a fost destul de dificil, mai ales că am cedat un meci. Și în meciul din turul sezonului regulat am pierdut un joc în confruntarea cu CS Pristavu. Copiii, așa cum le spun eu, s-au comportat foarte bine și avem o misiune ușoară”, a spus Andrei Filimon. „Unele meciuri au fost grele, dar, per total, totul a mers bine și mai avem nevoie de două victorii în retur. Pentru mine, dar și pentru Rareș, ar fi primul titlu de campion național cucerit la nivel de seniori”, a adăugat Pletea. „Toate meciurile au fost strânse și s-a văzut că Andrei a revenit după ce a avut niște probleme medicale, dar am câștigat clar și am luat o opțiune serioasă pentru câștigarea titlului”, a completat Sipoș. Returul se va disputa la Câmpulung, la 26 iunie.