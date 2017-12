CSM Medgidia şi Viitorul Constanţa îşi dispută doi tineri fotbalişti

Deşi campionatul Ligii a III-a la fotbal şi-a derulat deja trei etape, doi tinere talente ale fotbalului constănţean fac doar antrenamente. Legitimaţi la CSM Medgidia, Denis Husein (19 ani) şi Florin Nazîru (17 ani) au intenţionat la finalul sezonului trecut să plece la Viitorul Constanţa, însă conducerile celor două cluburi nu au căzut de acord asupra sumei de transfer. „Ei au vrut să plece ca jucători liberi, însă au contracte cu echipa din Medgidia. Nu ne opunem ca ei să plece, dar nu vrem să-i pierdem degeaba, mai ales că situaţia financiară a clubului nu este deloc roză. Ne-am înţeles cu Viitorul asupra unei sume de transfer, apoi conducerea clubului s-a răzgîndit şi nu a mai vrut să plătească. Am discutat şi cu alte echipe, Steaua şi Oţelul Galaţi, dar Viitorul refuză să le dea drumul. Am informaţii sigure că ei se antrenează la Academia Hagi, iar Nazîru chiar a jucat sîmbătă într-un meci amical al juniorilor 1993! Eu nu vreau ca jucătorii să fie suspendaţi, ci să-i vînd şi cu banii luaţi pe ei să supravieţuim în acest campionat. Viitorul vrea să-i ia gratis şi chiar le-a angajat un avocat care să-i reprezinte la comisiile FRF. Eu respect ce a făcut Hagi în fotbal, dar nu se poate să fim nedreptăţiţi astfel”, a declarat Mihai Cioti, preşedintele CSM Medgidia. Comisia pentru Statutul Jucătorului a refuzat cererea celor doi fotbalişti de a fi declaraţi liberi de contract, însă ambii au depus recurs, care va fi analizat astăzi. Preşedintele clubului Viitorul Constanţa, Paul Peniu, nu neagă interesul pentru Husein şi Nazîru. „Îi vrem pe cei doi, dar nu este adevărat că ei se pregătesc cu echipele noastre. I-am ajutat să se antreneze separat, le-am pus la dispoziţie şi un preparator fizic. Medgidia a cerut pentru ei un preţ aberant, 20.000 de euro, pe care pînă la urmă am fost de acord să-l plătim, apoi Medgidia a mai vrut şi 10 procente dintr-un transfer viitor, aşa că am renunţat. Jucătorii ne interesează, dar ei încă nu sînt fotbalişti, sînt potenţiali jucători de fotbal şi sînt curios dacă va plăti cineva pe ei cît cere Medgidia”, a explicat Peniu.

Husein şi Nazîru nu mai vor să se întoarcă la Medgidia

Am discutat ieri şi cu cei doi jucători, care au acelaşi punct de vedere: nu mai vor să joace la Medgidia! „Nu m-au mai plătit de patru luni, cred că prin aprilie am luat ultimii bani de acolo. Eu la Medgidia nu mă mai întorc, chiar m-am mutat la Constanţa, unde stau cu chirie. Aş vrea să joc la Viitorul, cred că e cel mai bine pentru cariera mea de fotbalist, dar la ora actuală nu mă mai antrenez deloc. Aştept să se lămurească situaţia mea, dar oricum la Medgidia nu mai joc, pentru că nu sînt mulţumit de situaţia de la club”, a declarat Husein. „Cred că în luna aprilie am luat ultimul salariu de la Medgidia, de atunci n-am mai primit nimic. Ştiu că Viitorul mă vrea, celor de acolo le-a plăcut de mine. Aş vrea să joc la Academia Hagi, pentru că acolo condiţiile sînt mult mai bune ca la Medgidia”, a spus şi Nazîru, care este încă junior. „Jucătorii au primit ultimii bani pe 12 mai, iar conform regulamentului ei pot depune memorii după 60 de zile, care s-au împlinit pe 11 sau 12 iulie. Noi pe 3 iulie le-am trimis acasă scrisori cu confirmare de primire prin care îi invitam la club să-şi încaseze banii, dar ei au fost amăgiţi de Viitorul şi au refuzat să vină. Aşteptăm acum decizia Comisiei de Recurs a FRF”, a răspuns Mihai Cioti acuzaţiilor lansate de jucători.