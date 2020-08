Cum este recomandat sa arate programul de dimineata al copiilor dupa inceperea scolii?

Inceperea unui nou an scolar este un moment pe care in general cei mici il asteapta cu nerabdare si cu mari emotii avand in vedere ca acesta este mediul perfect in care micutii nostri pot pune bazele unei vieti sociale sanatoase.



La celalalt capat, ne aflam noi parintii, pentru care emotiile nu sunt deloc mai prejos, mai ales daca cel mic se afla in primii ani de scoala.

Pregatirea celor mici pentru inceperea unui nou an scolar se tranforma de foarte multe ori intr-o veritabila corvoada pentru foarte multi parinti, motiv pentru care este recomandat ca pregatirile in acest sens sa nu inceapa cu o saptamana inainte de debutul anului scolar.

De indata ce scoala incepe insa, putem spune ca trecem la un cu totul alt nivel, doar ca de aceasta data avem de infruntat alte provocari, care au legatura cu programul de dimineata al celor mici.

Pregatirea copiilor pentru o noua zi de scoala poate imbraca cu usurinta forma unei provocari daca avem in vedere faptul ca cei mici sunt in general mofturosi dimineata, astfel ca alimentatia si igiena nu sunt printre lucrurile care ii vor incata foarte mult. Din acest motiv, este esential sa ii invatam inca de mici sa respecte cativa pasi care au legatura cu igiena, aliementatia si desigur pregatirea ghiozdanului pentru scoala. Iata asadar cateva sfaturi care iti pot fi de un real ajutor in pregatirea celor mici pentru o noua zi de scoala.

Alimentatia de dimineata, un obicei sanatos pe care trebuie sa il insuflam si copiilor.

Nu mai reprezinta niciun fel de secret faptul ca micul dejun este de departe cea mai importanta masa a zilei, astfel ca nu ar trebui sa ii trimitem niciodata pe cei mici la scoala pana nu servesc aceasta prima masa a zilei. Laptele cu cereale, gemul de fructe sau chiar si niste fructe pot constitui o masa sanatoasa si plina de energie atat pentru noi cat si pentru cei mici. Este important insa ca si tu din postura de adult sa adopti acest obicei, pentru ca altminteri s-ar putea sa fie destul de dificil sa il convingi pe cel mic.

Igiena, un pas mic spre o lume mai sanatoasa.

Igiena este de asemenea un capitol la care trebuie sa lucram cu cei mici, de indata ce ii trezim pentru a-i pregati pentru scoala. Spalatul pe fata, pe maini, pe dinti cu o pasta de calitate, reprezinta doar cateva reguli de igiena de baza care il pot feri pe cel mic de diferite probleme de sanatate. Este mai mult decat esential ca cei mici sa inteleaga importanta pe care igiena o are si locul pe care aceasta il ocupa in viata lor.

Pregatirea ghiozdanului pentru scoala.

Pregatirea ghiozdanului pentru scoala reprezinta o modalitate foarte practica prin care ii putem face pe cei mici mult mai responsabili cu ei insisi. Este mai mult decat esential sa il lasi pe cel mic sa isi pregateasca pe cont propriu toate caietele scolare necesare pentru ziua urmatoare. In acest fel va intelege mult mai bine responsabilitatile pe care le are din postura de elev. Elevul responsabil de astazi va fi adultul responsabil de maine!