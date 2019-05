Cum va arăta Cazinoul constănțean după reabilitare. Galerie FOTO

18:49:53 / 13 Mai 2019

RESTAURARE NU REABILITARE

Presupunand ca se va reusi pana la urma sa se "reabiliteze" Cazinoul, trebuie "reabilitati" toti cei vinovati de distrugerea acestei claditri emblematice. Sa se termine cu suportarea pagubelor de catre cetateni (care au si partea lor de vina votand demagogii si hotii) si sa plateasca lucrarile de restaurare (nu de reabilitare) cei vinoivati, adica toti parlamentarii, primarii, consilierii si sefii de partide care au asistat nepasatori la distrugerea Cazinoului. Chiar si asa, potrivit intentiilor si promisiunilor specifice campaniilor electorale si potrivit modului in care se procedeaza in Romania, vor trece ani de zile pana cand se va face documentatia, Vor urma alti ani in care se vor desfasura licitatiile si care, potrivit traditiei, se vor finaliza dupa indelungate procese intentate de firmele nemultumite. In sfarsit, dupa toate acestea, se va constata ca nu mai sunt bani, iar daca se vor gasi si banii necesari nu se vor gasi specialistii si meseriasii care sa execute lucrarile, apelandu-se probabil la cârpacii din firmele clientelare partidului aflat la putere. Si in final, se va ajunge sa plangem pe ruinele raposatului Cazinou cum s-a plans un poet pe ruinile Târgoviştei. In concluzie, faţă de promisiunea facuta, sa ne amintim de fabula lui Toparceanu care se incheie cu morala " Cine crede tot ce-i spui, este vai de capul lui". Vor trece insa alegerile si vom intra pe fagasul normal pe care-l cunoastem si cu care ne-am obisnuit de 30 de ani.