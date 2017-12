Cum va fi vremea în aceste zile?

Meteorologii anunță pentru joi, 3 noiembrie, o vreme înnorată, cu precipitații slabe cantitativ, la Constanța. Temperaturile minime vor fi cuprinse în intervalul 4 - 8 grade C, iar maximele se anunță între 11 și 14 grade C. În a doua zi, pe 4 noiembrie, de altfel începutul weekend-ului, vom vedea și razele soarelui: temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 7 grade C, iar maximele în intervalul 8 - 11 grade C. Sâmbătă, 5 noiembrie, se anunță o zi plăcută din punct de vedere termic, cu maxime cuprinse între 12 și 15 grade C, iar minimele vor fi între 7 și 11 grade C.