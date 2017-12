Cum va fi vremea în următoarele 3 zile la malul Mării Negre?

Pentru următoarele 3 zile meteorologii anunță vreme frumoasă, fără precipitații, la malul Mării Negre, cu temperaturi maxime de până-n 20 de grade C. Astfel, miercuri, 12 aprilie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 16 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 4 și 7 grade C. Ziua de joi, 13 aprilie, aduce o ușoară încălzire, maximele urcând până la 19 grade C, în vreme ce minimele vor fi cuprinse în intervalul 6 și 8 grade C. Vineri, 14 aprilie, meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 15 și 19 grade C, iar minimele vor fi cuprinse în intervalul 7 și 10 grade C. În toate zilele menționate vom vedea razele soarelui printre nori, potrivit meteorologilor.