Cum va fi vremea în următoarele zile, la malul Mării Negre?

Meteorologii anunță vreme rece, cu precipitații, la malul Mării Negre, în următoarele 3 zile. Astfel, miercuri, 21 februarie, temperatura maximă se va situa în intervalul 2 și 6 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -2 și 2 grade C; sunt anunțate precipitații sub formă de ploie și lapoviță. Joi, 22 februarie, nu sunt anunțate modificări prea mari; va continua să plouă, temperatura maximă nu va depăși 6 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -3 și 1 grad C. Vineri, 23 februarie, temperatura maximă nu va trece de 5 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între -3 și 2 grade C. Și în această zi sunt anunțate precipitații sub formă de ploaie și lapoviță. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.