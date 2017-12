Cupa Mării Negre la volei masculin, ediţia a VII-a

La sfârşitul acestei săptămâni, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui Cupa Mării Negre la volei masculin, competiţie organizată de CVM Tomis Constanţa şi ajunsă la ediţia a VII-a. Pe lângă clubul organizator, la turneu vor mai participa formaţii din Turcia (Galatasaray Istanbul), Bulgaria (Marek Union Dupniţa) şi Serbia (OK Novi Pazar). Iată programul turneului - vineri 23 septembrie, ora 17.00: CVM Tomis Constanţa - OK Novi Pazar, ora 19.00: Galatasaray Istanbul - Marek Union Dupniţa; sâmbătă 24 septembrie, ora 17.00: CVM Tomis - Marek Union, ora 19.00: Galatasaray - OK Novi; duminică 25 septembrie, ora 11.00: Marek Union - OK Novi, ora 13.00: CVM Tomis - Galatasaray.

Pentru CVM Tomis, aceste partide vor reprezenta ultimele verificări înainte de startul Diviziei A1 la volei masculin, prevăzut pentru 1 octombrie, când constănţenii vor juca, în deplasare, cu SCM U. Craiova. După cele două jocuri cu Dinamo din weekend, în care CVM Tomis s-a impus în toate cele patru seturi disputate, antrenorul principal al echipei constănţene, Martin Stoev, a tras primele concluzii despre echipă, chiar dacă doi dintre componenţii lotului, centrul Spînu şi extrema Plotyczer, au lipsit din cauza unor accidentări, iar extrema Stoykov s-a accidentat la începutul meciului de duminică. „Mai avem destul de muncă pentru a ne pune la punct. Stoykov este mai bine, dar Spînu şi Plotyczer mai au o săptămână în care nu se vor antrena. Stoykov va putea juca fără probleme în turneul Cupa Mării Negre”, a anunţat Stoev.

DINAMO A ÎNTINERIT LOTUL. Adversara Tomisului din cele două meciuri amicale, Dinamo Bucureşti, a venit la Constanţa cu un lot mult întinerit, în care Roman (31 de ani) şi Şoloc (27 de ani) au ajuns veterani! Faţă de sezonul trecut, au plecat Manda, Purice, Todorovic, Harbuz şi Gh. Ilie, care au fost înlocuiţi cu jucători între 17 şi 22 de ani (Predescu, R. Olteanu, B. Dobre, Pătran, Bălan şi Voicu). Titular pe postul de extremă a fost internaţionalul de juniori Bogdan Dobre, care se anunţă o mare speranţă a voleiului românesc. „Mai avem câteva lucruri de pus la punct. Echipa este mult întinerită, iar aceste două meciuri ne-au arătat la ce potenţial suntem. În principiu sunt mulţumit. Cred că, după cele trei meciuri de la Dej şi acestea două de la Constanţa, suntem pe un drum bun”, a declarat antrenorul principal al formaţiei bucureştene, Daniel Rădulescu. De la dinamovişti a lipsit noua achiziţie Mario Teppert (extremă, 25 de ani, 1,93 m), plecat acasă, în Croaţia, pentru a-şi rezolva problemele legate de viză.