Cutremur cu magnitudine 7. A fost emisă alertă de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe Scara Richter a avut loc în sud-vestul Oceanului Pacific. Seismul s-a produs la adâncimea de 10 kilometri şi a fost precedat şi urmat de alte cutremure care au avut magnitudinea chiar şi de 6 grade. Centrul de alerte tsunami din Oceanul Pacific a emis o avertizare conform căreia există riscul de producere a unor valuri care pot ajunge şi la 1 metru înălţime. Autorităţile susţin că pot fi afectate coaste aflate la 300 de kilometri depărtare de epicentru.

Seismul a avut loc la ora 22h43min UTC (ora locala 9h43min a zilei de 20 noiembrie in Noua Caledonie). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul seismului a fost localizat in zona Insulelor Loialitatii-regiunea Noua Caledonie, la extremitatea estica a sectorului Australian al placii Indo-Australiene. Cutremurul s-a produs la adancimea de 12 km si a avut magnitudinea de 7,0 grade pe scara bazata pe moment seismic. Miscarea seismica a fost resimtita in Insulele Loialitatii, dar nu s-au raportat pagube majore.

Activitatea seismica se mentine foarte intensa in aceasta zona. Cu cateva ore mai devreme, un alt cutremur puternic, cu magnitudinea moment de 6,6 grade, s-a produs tot în zona Insulelor Loialității.