Cutremur în Primăria Constanța. Vezi direcțiile decapitate

18:07:33 / 29 Iunie 2016

E doar inceputul

Politia local este de fapt CORPUL DE CONTROL AL PRIMARIEI care constata in teren toate ilegalitatile. Inspectorii sunt cei corupti care iau spaga si inchid ochii la blocurile construite ilegal. Una e pe hartie alta e in realitate. Cate autorizatii se dau pe spatii in parter de bloc inclusiv ptr terase pe domeniu public, va spun eu nici una ,problema e ca nimeni nu ii amendeaza pe oamenii astia adica politia locala ia spaga si inchid ochii, ce treaba are Fagadau ca Entourage sau do brasil au constructii in parc sau ca nustiu ce cafenea a ocupat domeniul public cu 20 de mese unde desfasoara comert neautorizat daca politia locala nu face nimic.