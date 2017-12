CVM Tomis a ajuns la 31 de victorii consecutive în competițiile interne

Ca și în campionatul trecut, CVM Tomis Constanța a trecut de Dinamo București în semifinala Diviziei A1 la volei masculin. Anul trecut, scorul general a fost 3-1, însă în actuala ediție constănțenii s-au calificat în finală fără a ceda vreun meci, astfel că abordează neînvinși finalul acestui sezon! Bucureștenii n-au mai reușit să fie „nașii” Tomisului, la fel cum s-a întâmplat în sezonul trecut, când Dinamo a câștigat meciul 3 al semifinalei, disputat la București. Formația care a realizat eventul în ultimele două sezoane are acum 31 de victorii consecutive în cele două competiții interne, campionat și Cupa României: ultimele patru meciuri din sezonul precedent (ultimul din semifinala cu Dinamo și cele trei ale finalei cu CSVM Zalău) plus alte 27 din sezonul actual - 25 în Divizia A1 și două în Cupa României. Finalele turneului 1-4 (învingătoarele din semifinale joacă între ele pentru locurile 1-2, învinsele din semifinale joacă între ele pentru locurile 3-4) vor avea loc la 18, 19, 25, 26 și 30 aprilie.

URMĂTORUL MECI VA FI SEMIFINALA CUPEI ROMÂNIEI

După ce au încheiat încă de sâmbătă semifinala din campionat cu Dinamo, jucătorii de la CVM Tomis au primit patru zile libere, următorul antrenament fiind programat joi. Atunci, deținătoarea Cupa României va începe să se pregătească pentru turneul final al competiției, programat pe teren neutru, în sala de la Cheile Grădiștei. În semifinalele din 8 aprilie, CVM Tomis va întâlni echipa SCM U. Craiova, de la ora 19.45, iar CSVM Zalău și Dinamo Bucureşti vor juca de la ora 17.00. Finala este programată a doua zi, de la ora 17.00. Toate cele trei partide vor fi transmise în direct de Digi Sport. „Le-am acordat băieților patru zile libere, după două săptămâni intense, cu multe antrenamente și partide oficiale. Ne relaxăm mintea și corpul, apoi începem să ne pregătim pentru Cupa României”, a declarat antrenorul principal Martin Stoev.

CONSTĂNȚENII NU AU PREFERINȚE ÎN PRIVINȚA ADVERSAREI DIN FINALĂ

CVM Tomis trebuie să aștepte deznodământul celeilalte semifinale pentru a-și afla adversara din ultimul act. Voleibaliștii constănțeni spun că nu au preferințe, pentru că obiectivul lor este să devină campioni, așa că trebuie să treacă de orice oponent ar ajunge în finală, dintre CSVM Zalău și SCM U. Craiova. „Cine se califică din cealaltă semifinală? Zalăul pare favorită să ajungă în finală, dar anul trecut m-ați întrebat același lucru la 2-0 pentru Craiova și am greșit. E greu de spus cine se va califica acum. Pe cine aș dori în finală? Poate pe Zalău, ca să mă poată vedea părinții la finală. Oricum, nu am preferințe pentru adversarul din finală, noi suntem pregătiți pentru oricine va fi”, spune centrul Andrei Spînu. „Pentru noi contează mai puțin cu cine vom juca în finală. Noi trebuie să ne concentrăm pe jocul și pe tactica noastre, să fim fizic și mental cât mai pregătiți pentru meciurile următoare. Zalăul are prima șansă, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla”, afirmă libero-ul Nikola Rosic. „Zalăul va avea meciuri grele la Craiova. Cei de la Zalău sunt favoriți și toată lumea îi vede în finală deja, dar trebuie să fie foarte serioși ca să intre în finală”, opinează centrul Andrei Laza.

În cealaltă semifinală, CSVM Zalău conduce cu scorul general de 2-1 pe SCM U. Craiova, după ce aseară, la Craiova, în meciul 3, formația olteană s-a impus cu scorul de 3:2 (25:20, 25:20, 18:25, 12:25, 15:13). În această seară, de la ora 19.15 (în direct la Digi Sport 2), tot la Craiova, este programat meciul 4 dintre cele două echipe.