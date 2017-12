CVM Tomis debutează mîine în GM Capital Challenge Cup

Evenimentul săptămînii sportive constănţene îl constituie meciul de volei masculin dintre Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi DOC Stap Orion Doetinchem, contînd pentru 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup, manşa tur. Partida va avea loc miercuri, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa şi va fi transmisă în direct de TV Neptun. Meciul a fost prefaţat, ieri, la obişnuita conferinţă de presă organizată de clubul constănţean. „Vă doresc mult succes în noua competiţie în care debutaţi şi vă doresc să prindeţi finala!”, le-a urat Elena Frîncu, director DSJ, voleibaliştilor de la Tomis. „Eliminarea din Cupa CEV a dus la o premieră pentru CVM Tomis: participarea în Cupa Challenge. Această trecere în a treia competiţie europeană ca valoare nu o privim ca pe un regres, ci ca pe o oportunitate pentru marea performanţă pe plan european. Este o obligaţie pe care ne-am asumat-o la începutul sezonului, iar culoarul favorabil pe care ni l-au oferit sorţii este un avantaj de care trebuie să profităm”, a declarat Serhan Cadîr, directorul executiv al campioanei României. „Este un moment important pentru voleiul constănţean, pentru că putem face încă un pas spre îndeplinirea obiectivului nostru. Sper că am învăţat din experienţa Hypo Tirol, cînd am fost eliminaţi de o formaţie pe care o eliminasem cu un an în urmă. În meciurile cu Orion trebuie să fim agresivi, cu execuţii precise şi foarte bine pregătiţi din punct de vedere mental. Cu Tirol a fost o atmosferă fantastică şi sper să se repete la partida cu olandezii”, a spus Stelio De Rocco, antrenorul principal al Tomisului. „Avem şansa de a ajunge în semifinala unei competiţii europene şi de a ne îndeplini obiectivul, dar ne aşteaptă meciuri dificile, împotriva unor formaţii puternice. Trebuie să fim în formă foarte bună şi să dăm totul pe teren”, consideră Ashlei Nemer, unul dintre voleibaliştii Tomisului care a jucat contra lui Orion şi în ianuarie 2007, cînd formaţia de pe Litoral a mers mai departe în Top Teams Cup, după o dublă victorie cu 3-1. Echipa olandeză va sosi astăzi în România, iar de la ora 18.00 se va antrena în Sala Sporturilor.

Toţi spectatorii vor participa la o tombolă

Organizatorii au anunţat că intrarea publicului este liberă şi că nu va lipsi nici tradiţionala tombolă. Toţi spectatorii vor primi la intrarea în sală cîte un bilet de tombolă, CVM Tomis Constanţa punînd la bătaie zece telefoane mobile. Tragerile la sorţi vor fi efectuate în pauzele dintre seturi şi la finalul jocului.