CVM Tomis este încă departe de forma optimă

Club Volei Municipal Tomis Constanța a început cu dreptul ediția 2015-2016 din Divizia A1 la volei masculin, cu o victorie pe terenul Unirii Dej, scor 3:2. Campioana ultimelor trei ediții nu a cucerit decât două puncte în această etapă inaugurală, însă nici formațiile care au însoțit-o pe podium în sezonul trecut nu și-au trecut în cont toate cele trei puncte. Vicecampioana ACSVM Zalău a cedat pe teren propriu în fața Arcadei Galați, scor 2:3, iar medaliata cu bronz, SCM U. Craiova, a avut nevoie tot de cinci seturi pentru a trece de Dinamo București! Victorii de trei puncte au reușit doar echipele din Ploiești, Baia Mare și Caransebeș, care alături de Arcada au făcut în această vară transferuri destul de fructuoase. „În acest campionat, Tomis va avea parte de mai multe jocuri dificile decât în sezoanele precedente. Multe echipe au făcut transferuri bune, au adus 4-5 stranieri de valoare și sunt mult mai echilibrate ca anul trecut. În plus, noi nu mai suntem la fel de puternici”, consideră antrenorul principal al campionilor, Martin Stoev.

CVM TOMIS ARE MAI MEREU PROBLEME CÂND JOACĂ LA DEJ

Scorul final al partidei de sâmbătă, Unirea Dej - CVM Tomis Constanța 2:3 (28:26, 20:25, 20:25, 25:20, 14:16), spune multe despre cum au jucat cele două formații, mai ales că meciul a durat peste două ore și jumătate! Chiar dacă echipa sa nu și-a atins vârful de formă, Stoev crede că Tomis putea cuceri toate punctele la Dej. „E clar că jocul de sâmbătă nu a fost cel mai bun al nostru. În plus, de fiecare dată când jucăm la Dej avem mari probleme, poate că nici sala nu prea ne convine. Anul trecut am învins tot cu 3:2, acum doi ani am pierdut primul set, dar am câștigat cu 3:1, iar acum trei ani am fost învinși la Dej. Chiar și în condițiile jocului nostru mai slab, puteam să câștigăm cu 3:1 sâmbătă! A fost un moment-cheie în setul 4 de care nu am știut să profităm. La 4:1 pentru noi, un serviciu foarte bun a readus mingea în terenul nostru, dar am irosit șansa unui contraatac. La 5:1, nu cred că gazdele mai puteau reveni. Așa, am cedat setul și era chiar să pierdem meciul. În opinia mea, Unirea Dej are calitate mai bună decât în sezonul trecut și nu cred că va ceda multe puncte pe teren propriu”, a explicat tehnicianul bulgar. „Se vede că încă nu suntem închegați ca echipă și că nu am jucat prea multe meciuri de verificare împreună. Avem încă probleme cu omogenizarea, dar trebuie să trecem cât mai repede peste ele. Asta pentru că urmează meciuri foarte dificile, atât în Liga Campionilor, cât și în campionat, pentru că în etapa viitoare jucăm cu Zalăul (n.r. - vineri, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanța). Trebuie ca toată lumea să facă eforturi cât mai mari pentru ca jocul nostru să crească, iar asta cât mai repede”, a afirmat centrul Andrei Laza.

