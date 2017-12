CVM Tomis, în obiectiv în campionat

CVM Tomis Constanţa a încheiat turul Diviziei A1 la volei masculin cu victorii pe linie şi cu două puncte avans faţă de a doua clasată, Remat Zalău. O evoluţie aproape perfectă ca rezultate, nu şi ca joc, care a mai scârţâit în unele partide. „Am câştigat toate meciurile, asta e bine, dar am avut un start mai puţin reuşit. A trebuit să depăşim apoi momentele accidentărilor: mai întâi libero-ul Oliveira, apoi Plotyczer, care abia venise la echipă. Am rămas cu doar două extreme, ceea ce nu a fost deloc uşor. Apoi, în tur am avut patru deplasări în Ardeal (n.r. - Baia Mare, Cluj, Zalău, plus Cupa României de la Baia Mare), pe care suntem nevoiţi să le facem în două zile. Săptămâna respectivă nu ne putem antrena aşa cum trebuie şi îmi este foarte greu. Nu am timp pentru o pregătire aşa cum îmi doresc, pentru a include în antrenamente şi elemente de forţă, de tactică, pentru că jucătorii sunt foarte obosiţi şi trebuie să le las timp să-şi revină, după două zile pe drum. Aşa că facem ce putem în timpul săptămânii, dar toate astea se adună pe parcursul unui campionat, pentru că uneori nu avem suficient timp pentru recuperare fizică”, a explicat antrenorul principal Viktor Sidelnikov. În returul sezonului regulat, formaţia constănţeană va avea numai două deplasări dincolo de Carpaţi, la Dej şi la Tg. Mureş, însă nici la Craiova şi Suceava nu se ajunge atât de repede!

Dacă în campionat formaţia constănţeană este încă în obiectiv, Cupa României şi Cupele Europene sunt deja ratate. În Cupa României, Tomis a pierdut net finala cu Dinamo Bucureşti, iar în Cupele CEV şi Challenge nu a reuşit să ia nici măcar un set! „Echipele din Berlin şi Surgut nu sunt la ora actuală de nivelul nostru. Nu pot fi nici optimist, nici pesimist. Sunt realist şi nimeni nu trebuie să se supere! Este adevărat, şi la Surgut sunt jucători tineri, dar sunt mult mai bine pregătiţi fizic. Cât sar ei pentru blocaj, ai noştri nu sar nici pentru atac! Berlinul are jucători de mare valoare, cu experienţă, unii foşti sau actuali internaţionali. Am încercat să ne ridicăm la nivelul lor, dar atât s-a putut la ora actuală. Vă dau un exemplu din meciul retur de la Surgut. La 14:12 pentru noi, a intrat la serviciu Bestuzhev, pe care l-am studiat suficient pe video, ştiam foarte bine cum şi unde serveşte, am făcut grafice şi statistici, am stabilit împreună cu jucătorii modul cum ne aşezăm la serviciile lui. A greşit serviciul la 14:21, aşa l-am scos de la serviciu! Şi asta după ce luasem time-out la 14:14, la 14:16 a fost cel tehnic, alt time-out la 14:18, apoi schimbare la 14:20. Dacă el nu greşea serviciul, poate că setul se încheia pe rotaţia lui! Am văzut ce s-a întâmplat şi la meciul Rematului cu Trentino, când la fel a servit Juantorena (n.r. - extrema cubaneză Osmany Juantorena Portuondo a dus scorul de la 13:16 la 19:16!). Asta se întâmplă când un jucător are valoare!”, a concluzionat Sidelnikov.

„Am terminat pe locul întâi, neînvinşi, iar acesta îl consider drept cel mai frumos cadou de Crăciun, atât pentru noi, cât şi pentru suporterii noştri. Le urez fanilor multă sănătate, în primul rând, apoi ca tot ce şi-au pus în gând pentru noul an să se împlinească!”, a declarat Radu Began, căpitanul formaţiei constănţene, care astăzi împlineşte frumoasa vârstă de 34 de ani. “La Mulţi Ani” şi cât mai multe realizări, atât în viaţa sportivă cât şi în cea personală, îi urează căpitanului echipei constănţene şi Redacţia Sport a Cotidianului Telegraf!