CVM Tomis încearcă să rămână invincibilă și după meciul de la Craiova

Campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanța, va începe sâmbătă seria de trei meciuri într-o săptămână cu care va încheia anul 2014. De la ora 18.00 este programată partida cu SCM U. Craiova, din etapa a 10-a, penultima din turul Diviziei A1, întâlnirea fiind găzduită de Sala Polivalentă din Bănie. Jocul poate fi considerat ca derby al etapei, pentru că se vor înfrunta ocupantele locurilor 1 și 4 în clasamentul actual, dar și echipele cu cele mai bune evoluții în actuala ediție a Cupelor Europene. Craiovenii au ajuns în optimile de finală ale Cupei CEV, după ce au eliminat-o pe Partizan Vizura Belgrad cu scorul general de 4-2, iar acum sunt mari favoriți la calificarea mai departe, după victoria cu 3:0 de pe teren propriu în fața lui Kecskemet RC (Ungaria). În sferturi, Craiova ar putea susține o „dublă” istorică în compania lui Trentino, multipla campioană a Europei! „Au avantajul terenului propriu și va fi un meci foarte greu. Ca și noi, joacă bine în Cupele Europene, dar noi avem numai victorii în Liga Campionilor”, a declarat Radu Began, antrenor secund la CVM Tomis. „Craiova a jucat bine în campionatul trecut, iar anul acesta este pe locul 4 în clasament. Problema nu este totuși valoarea adversarului de sâmbătă, ci faptul că avem de jucat trei întâlniri într-o săptămână, iar cea mai importantă dintre ele este cea de marți. Vom încerca să ne întoarcem cu cât mai multe puncte din aceste două deplasări. Ca și anul trecut, Tomis are trei obiective în acest sezon și vom face tot ce este posibil ca să le îndeplinim”, a adăugat antrenorul principal Martin Stoev. Tehnicianul bulgar se referă la meciul pe care campioana României îl va susține în etapa a patra din Liga Campionilor, marți, de la ora 21.30, pe terenul belgienilor de la Knack Roeselare.

TOMISUL A PIERDUT LA CRAIOVA, ANUL TRECUT!

În turul campionatului precedent, Tomis suferea primul eșec din acea ediție a Diviziei A1 chiar la Craiova, scor 0:3! Era un meci disputat în condiții speciale, pentru că absența lui Stancu, accidentat, l-a obligat pe Stoev să-l reactiveze pe... secundul Radu Began, pentru a reuși să alinieze numărul minim de jucători români obligatorii în teren. „Anul trecut am pierdut la Craiova cu 0:3, dar consider că acel rezultat a fost o întâmplare. Acum, dacă eram în formație completă, nu am fi avut emoții, dar sunt ceva probleme de lot și trebuie să găsim soluții”, spune Began, referindu-se la problemele medicale pe care le au extremele Pavel și Janic. Primul este indisponibil, în timp ce al doilea este doar incert pentru jocul de la Craiova. „Suntem campionii României și nu ne temem de nicio echipă, din campionat sau din Cupele Europene. Avem însă respect pentru orice adversar, indiferent de locul pe care îl ocupă în clasament. Vom trata meciul de la Craiova ca pe oricare altul, vom da tot ce putem pe teren și sunt convins că vom reuși o evoluție bună și un rezultat pozitiv”, afirmă Sergiu Stancu.

Tot sâmbătă sunt programate și celelalte meciuri din etapa a 10-a: Steaua București - VCM LPS Piatra Neamţ (ora 16.30); Ştiinţa Explorări Baia Mare - Arcada Galați (ora 17.00); CSVM Zalău - Unirea Dej (ora 18.00); Phoenix Şimleu Silvaniei - CSM Bucureşti (ora 18.00); Dinamo Bucureşti - VC Banatul Caransebeș (ora 18.30).

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 26p (setaveraj 27:5); 2. CSVM Zalău 23p (24:7); 3. Dinamo Bucureşti 21p (23:9); 4. SCM U. Craiova 19p (23:13); 5. CSM Bucureşti 15p (21:15); 6. Arcada Galaţi 11p (16:20); 7. VCM Piatra Neamţ 10p (14:20); 8. Explorări Baia Mare 10p (13:21); 9. Unirea Dej 9p (12:21); 10. Banatul Caransebeș 7p (12:23); 11. Phoenix Șimleu 7p (10:22); 12. Steaua Bucureşti 4p (6:25).