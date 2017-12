CVM Tomis susţine primele meciuri din play-off

CVM Tomis Constanţa vrea să facă la sfârşitul acestei săptămâni un prim pas spre cucerirea titlului naţional. În primul tur din play-off-ul Diviziei A1 la volei masculin, vicecampioana României va întâlni pe Universitatea Cluj, care a fost de acord să dispute în Sala Sporturilor din Constanţa primele două meciuri din totalul de trei (se joacă în sistemul “cel mai bun din trei partide”): sâmbătă, de la ora 17.00, şi duminică, de la ora 15.00, în cuplaj cu duelul feminin dintre CSV 2004 Tomis şi CSM Lugoj. Biletul de intrare costă 5 lei.

Constănţenii pornesc favoriţi în acest joc şi vor să tranşeze rapid soarta calificării, astfel încât să aibă timp pentru a pregăti întâlnirile mult mai dificile care urmează, în semifinale şi în finala campionatului. „Le-am spus jucătorilor că nu trebuie să abordeze relaxaţi aceste două partide, chiar dacă le vom juca pe teren propriu. Sunt mulţumit de felul cum au abordat meciul de la Suceava (n.r. - sâmbăta trecută, scor 3:0), unde am jucat ceea ce putem, fără greşeli şi cu gândul de a termina cât mai repede. Scorul din ultimul set se datorează unor schimbări de tactică pe care le-am încercat şi în urma cărora am pierdut patru-cinci puncte la rând. Asta n-a avut mare importanţă, ci faptul că am exersat nişte scheme noi”, spune Viktor Sidelnikov, antrenorul principal al formaţiei constănţene. Tehnicianul rus nu lasă nimic la voia întâmplării în această fază finală a campionatului. „Am lucrat intens la pregătirea fizică în ultimele zile, de aceea joi şi vineri am avut un singur antrenament, pentru ca jucătorii să fie în cea mai bună formă sportivă la ora partidelor. Din păcate, nu toţi se află acum la acelaşi nivel de pregătire fizică, dar sper să remediem acest lucru în cele două săptămâni care vor urma până la următoarea fază a play-off-ului”, a precizat Sidelnikov. Partidele dintre CVM Tomis şi U. Cluj vor fi transmise în direct de Neptun TV şi vor fi arbitrate de Cristian Botezatu (Piatra Neamţ) şi Niculae Stan (Bucureşti).

Programul celorlalte meciuri din play-off - sâmbătă: Dinamo Bucureşti - VCM Piatra Neamţ (ora 17.00); Remat Zalău - Steaua Bucureşti (ora 18.00); Explorări Baia Mare - Unirea Dej (ora 18.00).

Disputa din play-out, dintre CSM Bucureşti şi CSM U LPS Suceava, a debutat ieri, în Capitală, cu o primă victorie pentru gazde, scor 3:2 (22:25, 21:25, 25:16, 25:16, 15:9). Meciul 2 are loc sâmbătă, de la ora 11.00, tot în Bucureşti, şi va fi transmis în direct de postul Digi Sport Plus.