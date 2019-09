Dacă mergi în vacanţă în extrasezon, cu vouchere, primeşti mai mulţi bani!

Românii care vor dori să meargă cu voucherele de vacanţă în lunile octombrie, noiembrie, martie şi aprilie ar putea primi de anul viitor 2.080 de lei, a anunţat, sâmbătă, ministrul Turismului, Bogdan Trif, adăugând că nu se va renunţa la acordarea voucherelor de vacanţă după 2020. "Vreau să dezvoltăm acest sistem al voucherelor de vacanţă, iar săptămâna viitoare la întâlnirea cu industria o să venim cu o propunere: pentru că lunile în care numărul de turişti este mai mic raportat la celelalte luni ale anului, şi aici putem să vorbim de octombrie, noiembrie, martie şi aprilie, suma pentru fiecare din aceste patru luni o să fie 2.080 de lei. Este un sprijin acordat direct românilor, dar mai ales industriei turistice, pentru că ar asigura suplimentarea în perioadele mai sensibile ale anului. Industria balneo ar fi din nou avantajată, pentru că, să nu uităm, că avem o treime din izvoarele balneo pe teritoriul României", a declarat Bogdan Trif, la Antena 3. El a explicat că pe acest nou sistem românii vor putea să opteze. Cei care vor să meargă pe toată perioada anului cu voucherele de vacanţă vor avea la dispoziţie 1.450 de lei, iar cei care vor dori să meargă "în celelalte luni mai sensibile datorită condiţiilor meteo", respectiv în lunile de toamnă sau primăvară, când este mai complicat inclusiv pentru cei din industrie, atunci suma pentru aceste patru luni o să fie de 2.080 lei.

Întrebat de când se va putea aplica această măsură, Trif a răspuns: "Clar, de anul viitor". "Aceasta este propunerea noastră, dar ea poate fi îmbunătăţită săptămâna viitoare în întâlnirea cu industria (miercuri, 11 septembrie n.r.). (...) Nu o să terminam aceste vouchere de vacanţă. Ele vor fi prelungite şi după 2020", a subliniat Trif.

Suma care va fi acordată pentru voucherele din cele patru luni din extrasezon - 2.080 de lei - reprezintă valoarea salariului minim pe economie pentru persoanele cu studii medii.

Oficialul de la Turism a mai subliniat că se doreşte ca de anul viitor voucherele de vacanţă să se dea sub formă de bani, pe card, pentru a "nu risipi hârtia inutil", dar şi pentru a lua o presiune de pe agenţiile de turism, care sunt "efectiv îngropate la propriu de saci cu vouchere de vacanţă strânse pentru decontare". "Ne dorim ca de anul viitor voucherele să se dea doar pe card, pentru că vrem să fim şi ecologişti şi să nu risipim în mod inutil hârtia şi tot pentru operativitate - pentru a lua o presiune de pe agenţiile de turism. Am fost la două agenţii care erau efectiv îngropate, la propriu, de saci cu vouchere de vacanţă strânse pentru decontare. O să vrem să dăm doar pe card. Acum există opţiunea ca angajatorul să le plătească pe card, dar din păcate am constatat că undeva la 70% le-au dat tot pe suport de hârtie. Vrem să instituim şi obligaţia aceasta", a menţionat şeful de la Turism.

Întrebat cum comentează declaraţiile celor din PNL care au susţinut că voucherele de vacanţă ar trebui eliminate, în condiţiile în care principalii beneficiari sunt cei din administraţia publică, nu cei din privat, Trif a subliniat că industria turistică este în proporţie de 95% privată, iar voucherele reprezintă de fapt un ajutor direct acordat mediului privat. "Haideţi să analizăm unde ajung banii în final? În industria turistică. Industria turistică, în proporţie de 95% este privată, deci ajung la privat, este un ajutor direct acordat mediului privat. Mai mult, prin această măsură am reuşit să aducem la suprafaţă, la nivelul anului 2018, aproape 60% din industria care funcţiona la negru. Ne-au crescut cererile de clasificare cu peste 60% anul trecut şi anul acesta aproape se menţine acest trend. Cu toate acele măsuri pe care le-am luat pe sectorul turistic - avem cea mai mică fiscalitate raportată la toate ţările din UE şi nu o spunem, noi o spune mediul privat (...) vorbim de impozitul specific, de TVA 5%, toate acestea se duc în investiţii. Anul acesta avem în construcţie peste 25 de hoteluri mari pe tot teritoriul României. Acestea nu vin din senin. Vin pentru că Guvernul a luat nişte măsuri clare şi concrete şi da, este şi o măsură socială. M-am întâlnit cu oameni care au venit prima dată la mare, am fost la munte şi îmi spuneam mulţi oameni că până acum nu şi-au permis o vacanţă ca să vadă ce frumuseţi sunt în România. Este un lucru bun pe care Guvernul PSD l-a făcut şi cu care eu mă mândresc", a precizat ministrul Turismului.

Nu în ultimul rând, el a adăugat că voucherele de vacanţă nu sunt adresate doar sectorului bugetar, ci şi sectorului privat, devenind atractive şi pentru acest sector, după ce au fost eliminate toate taxele legate de CAS, CASS, singurul impozit fiind cel de 10%.