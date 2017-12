Dar deșteaptă-te odată, române!

E an electoral, așa că ar fi timpul să ne imunizăm un pic, căci vom fi acoperiți cu un mare, mare strat de... inserați aici un cuvânt potrivit, pe care l-ați putea scrie pe un blog personal. Iarăși vor ieși în față familiștii creștin-ortodocși, pe care îi poți trezi la orice oră din somn și recită pe nerăsuflate „Deșteaptă-te, române!“, nu înainte de a avea un mic moment de panică, în care scuipă panicați în sân și se jură că au fost forțați să fure. De ce pot să cânte „Deșteaptă-te, române?“. Pentru că românul nu se deșteaptă niciodată. Pur și simplu îi place să fie abuzat și sclăvăgit și este obișnuit să-i fie atât de rău încât atențiile populisto-electorale date în scârbă o dată la patru ani i se par chiar un lucru mișto - „Măcar îmi scapă și mie niște firimituri, tot e ceva! Îmi vine să dau din coadă și să latru MERSI, STĂPÂNE!“. E bine să fii parte din marea masă de manevră, să muncești toată luna pe un salariu de nimic, a la România, din care ți se iau impozite de neam prost, cu voia tă, căci tu stai la coadă la Fiscul mereu aglomerat și atât de înapoiat încât te aștepți mereu să iasă vreun dinozaur din birou, ca să completezi declarația aia de venit. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar mai face nimeni asta? Credeți că are Fiscul oameni încât să ne ia pe toți la rând și să ne amendeze? N-are. Și ce poate să spună, că nu mai crește România fără taxele noastre? Păi nu crește nici acum, deși românul-cățeluș muncește cu drag și spor și acceptă să consume aici, 99% din import, plus TVA la stat. Mare taxă TVA asta, nu-i așa? Practic, din banii încasați lunar poți să scazi direct 20%. E doar o iluzie că-s ai tăi. Revenind, vi se pare că merge înainte țara, că suntem pe drumul cel bun spre euro? O să ne rugăm să nu fie iarnă când vine momentul aderării, că sigur se închide autostrada prima și nu mai ajungem nicăieri.