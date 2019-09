Darren Cahill redevine antrenorul Simonei Halep

Darren Cahill va fi din nou antrenorul Simonei Halep începând cu sezonul viitor. Anunțul a fost făcut de Halep pe contul său oficial de Facebook. "Salutare, am vești interesante pentru voi. După un an de zile fără el în echipa mea, sunt fericită să anunț că Darren va fi din nou alături de mine sezonul viitor", a scrisSimona Halep, pe Facebook. ”D”, ultima oară te-am ”omorât” , și am de gând să te ”omor” din nou. Bine ai revenit! Abia aștept să terminăm ce am început. Ne vedem curând!", a completatactualul număr 5 mondial.Darren Cahill a renunțat la a mai fi antrenorul Simonei Halep la finalul sezonului trecut. Locul acestuia a fost luat de Daniel Dobre, timp în care Halep a câștigat turneul de la Wimbledon. Cu toate acestea, australianul a continuat să apară alături de Simona în mai multe turnee.