Daruri de la CJC pentru copiii din mediul rural

DARURI Sania lui Moş Crăciun a făcut, vineri, scurte opriri în 13 unităţi administrative din judeţ: Cogealac, Fântânele, Lumina, Nicolae Bălcescu, Crucea, Horia, Hârşova, Ghindăreşti, Topalu, Cuza Vodă, Tortoman, Siliştea şi Seimeni, plus satul Valea Dacilor, care aparţine administrativ de municipiul Medgidia. Cu această ocazie, peste 7.000 de copii au primit darurile oferite de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) prin programul „Pomul de Crăciun“, lansat în urmă cu şapte ani de preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Printre cei mai entuziasmaţi au fost cei 20 de preşcolari de la grădiniţa din Fântânele, care, la apariţia Moşului bun, au uitat de toate jocurile şi au dat fuga lângă pomul de Crăciun, aşteptând cu nerăbdare să vadă ce se găseşte în sac pentru ei. Până să-şi primească darurile, cei mici au cântat colinde, promiţând totodată că vor fi cuminţi şi ascultători. „Ca în fiecare an, CJC a avut grijă de copiii judeţului, indiferent că sunt din mediul rural sau urban. Foarte plăcut este faptul că CJC are grijă de copii pe tot parcursul anului, nu numai de Paşte sau de Crăciun. Copiii se bucură mai ales de dulciurile primite, dar şi de articolele de îmbrăcăminte“, a declarat primarul din Fântânele, Gheorghe Popescu. Caravana CJC va continua luni, iar Moşul va ajunge în alte 12 comune din judeţ: Ciocârlia, Deleni, Adamclisi, Dobromir, Mihail Kogălniceanu, Târguşor, Grădina, Pantelimon, Corbu, Săcele, Istria şi Mihai Viteazu.

MOTIVARE În cadrul campaniei „Pomul de Crăciun”, CJC oferă copiilor peste 36.000 de pachete cu dulciuri, răcoritoare, fructe, jucării, precum şi articole de îmbrăcăminte atât pentru fete, cât şi pentru băieţi. Dedicat în prima fază copiilor din mediul rural, programul a fost extins apoi şi în câteva oraşe din judeţ: Negru Vodă, Băneasa, Hârşova şi Murfatlar. „Acesta a fost unul dintre primele proiecte destinate copiilor din mediul rural care au fost demarate de CJC. După lansarea proiectului privind acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă, au urmat multe alte proiecte prin care CJC a încurajat elevii din mediul rural să înveţe“, a declarat reprezentantul CJC Bogdan Suciu.