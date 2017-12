Daune reduse la 7.500 euro după ce a fost mutilat de trei bătăuși

19:10:56 / 13 Februarie 2015

PTR. 13

Cred ca dupa ce instanta a decis in mod definitiv noi nu prea avem ce comenta. eu am facut trimitere doar la inducerea in eroare. nu am comentat si nici nu voi comenta solutia instantei. in ceea ce priveste solutia instantei pe latura penal, dnul parte civila a fost multumit si nu a declarat apel. La fel cum cei 3 barbati au fost sanctionati atat civil cat si penal ( spre stiinta ta pe langa pedeapsa aplicata ei se vor afla inca o perioada sub supraveghere, iar pedepsele cu suspendare se aplica doar daca sunt la primul conflict cu legea penala) si atitudinea partii civile trebuie sanctionata, dumnealui din dorinta a obtine mai multi bani a incercat sa induca instanta in eroare. iar sotia daca se considera vatamata, prejudiciata in vreun fel ar fi trebuit sa se constituie parte civila in dosarul penal.