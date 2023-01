Deep Purple in concert la Bucuresti

Celebra trupa britanica Deep Purplere vine in Romania pe 9 iulie la Romexpo in aer liber. Biletele se pun in vanzare pe 9 decembrie la ora 10:00.



Ce poti spune despre o formatie intrata in istoria muzicii? Una dintre cele mai influente trupe ale industriei muzicale, Deep Purplesi-a pus amprenta pe intregi generatii de artisti. Pionieri ai heavy metalului, au influentat in egala masura si alte genuri muzicale ce se indeparteaza de sfera muzicii 'grele'.

Alaturi de Led Zeppelin si Black Sabbath, Deep Purple face parte din treimea britanica ce a dat nastere cu adevarat a ceea ce numim astazi rock si metal.

Cele 22 de albume de studio si cateva zeci de discuri de platina si de aur, alaturi de numeroase prezente pe primele pozitii in topurile din intreaga lumea, confirma caracterul universal al muzicii britanicilor.



Biletele se pun in vanzare peiabilet.rola urmatoarele preturi

- presale - Premium - 699 lei, Speed Kings (A) 499 lei, StormBringers (B) 379 lei, Perfect Strangers (C) 299 lei

- la acces biletele vor costa 550, 400, 350 si 800 de lei la Premium



Categoria A se afla in fata scenei, iar categoriile B si C succesiv in spatele acesteia. Se pun in vanare doar 2000 de bilete la fiecare din categoriile A si B.



Categoia Premiumse afla pe platforma la inaltime aproape de scena cu bar si acces separat. Doar 500 de bilete.



La pretul tuturor biletelor se adauga comisionul de emitere bilete al agentiei de ticketing.



Un eveniment BestMusic Live / METALHEAD powered by ROCK FM