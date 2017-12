DELENI - Piaţă agro-alimentară româno - bulgară

Conducerea Primăriei Deleni a lansat, ieri, în comuna Pietreni, Asociaţia transfrontalieră româno - bulgară a producătorilor agricoli din comuna Deleni şi din localitatea Dobrichka (Bulgaria), districtul Dobrich. Evenimentul a avut loc în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, senatorului Nicolae Moga, a mai multor consilieri judeţeni şi a unei delegaţii din comuna Bor, din Serbia, reprezentată de primarul Srdan Marjanovic şi de preşedintele Consiliului Local, Pedrag Balasevic, care au dorit să vadă modul în care se gospodăresc autorităţile din comunele constănţene. Primarul din Deleni, Marian Dan, a declarat că Asociaţia nou înfiinţată îşi propune să îmbunătăţească, să formalizeze şi să permanentizeze cooperarea transfrontalieră între producătorii agricoli din cele două localităţi. De asemenea, Asociaţia transfrontalieră doreşte să faciliteze, pe termen mediu şi lung, organizarea unor tîrguri comune pentru promovarea produselor agricole, promovarea produselor agricole locale şi asocierea producătorilor din România şi Bulgaria. Potrivit reprezentanţilor administraţiei locale din Deleni, ţinta principală a Asociaţiei este construirea în zona localităţii Pietreni, care aparţine administrativ de Deleni, a unei pieţe agro-alimentare, care se va întinde pe o suprafaţă de 10.000 de metri pătraţi, din care 1.000 de m.p. sînt destinaţi construcţiei unei clădiri, iar pe restul terenului se vor amenaja parcări şi staţii de expoziţie a produselor agricole. Pentru construirea pieţei, Asociaţia transfrontalieră va cheltui 1,5 milioane de euro, fonduri care vor fi atrase de la UE. Din valoarea totală a acestui proiect, 13% va reprezenta contribuţia Primăriei Deleni ca şi cofinanţator al proiectului. Marian Dan a precizat că piaţa va fi disponibilă atît producătorilor români, cît şi celor din regiunea Dobrich, recunoscuţi pentru produsele agricole de calitate. De partea cealaltă, partea bulgară, care a fost prezentă la Pietreni printr-o delegaţie, a precizat că o piaţă agro-alimentară, similară cu cea de la Pietreni, va fi construită şi la Dobrichka.

Cunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari susţinători ai relansării agriculturii româneşti şi ai promovării produselor naturale, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat că va susţine acest proiect, care este în beneficiul agriculturii din Dobrogea. „Constat că apa minerală este mai scumpă decît laptele, sucurile sînt sintetice şi aduse din import, în timp ce caisele şi piersicile româneşti nu pot fi valorificate pentru că am trecut de la un sistem centralizat comunist, la unul haotic capitalist. De aceea, cred că a sosit momentul, şi astăzi (n.r. - ieri) este unul important, să asigurăm o piaţă de desfacere produselor adevărate naturale româneşti şi bulgăreşti. CJC a demarat deja, în urmă cu trei ani, un proiect de modernizare a mai multor tîrguri şi oboare, pentru a elimina intermediarii care umflă preţurile de cinci ori peste cele ale producătorilor. Eu cred că piaţa de la Pietreni o vom inaugura într-un an şi sînt convins că vor urma şi altele, inclusiv în Bulgaria. Nu cred că este normal să consumăm usturoi importat din China, pentru că noi, bulgarii şi sîrbii ştim să cultivăm produse naturale”, a spus Constantinescu. La rîndul lui, Nicolae Moga a spus că judeţul are de dezvoltat mai multe pieţe şi tîrguri, cu tradiţie, care trebuie puse în valoare. El a adăugat că va susţine, la rîndul său, proiectul pieţei de la Pietreni, care trebuie extinsă şi pentru crescătorii de animale.