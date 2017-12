Demersuri pentru desecretizarea contractului de bază încheiat cu Sterling

Compania canadiană de petrol şi gaze Sterling Resources are un acţionar comun cu firma Gabriel Resources, tot din Canada, care vrea să dezvolte proiectul de exploatare a aurului la Roşia Montană. Fondul canadian de investiţii Sprott Asset Management are participaţii atît la Sterling Resources, cît şi la Gabriel Resources. Sprott Asset Management deţine 23,6% din acţiunile Sterling Resources, iar Trapeze Capital are o participaţie de 14,9% din capitalul companiei, potrivit datelor Sterling. Gabriel Resources intenţionează să exploateze aur şi argint, prin firma Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), timp de aproape 20 de ani, în zona de la Roşia Montană, susţinînd că ar putea extrage cîteva mii de tone. În luna decembrie a anului trecut, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a anulat certificatul de descărcare arheologică acordat RMGC în 2004. Revenind la Sterling Resources, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Gelu Mărăcineanu, a declarat ieri că a început demersurile pentru desecretizarea contractului de bază încheiat cu firma Sterling, care ar urma să fie desecretizat în şedinţa de Guvern de săptămîna viitoare. „În momentul în care acest contract va fi desecretizat, vom afişa pe site-ul ANRM contractul iniţial, cel din 1992, care a fost aprobat prin HG 570“, a spus Mărăcineanu. El a mai spus că, în cazul Sterling, nu poate, în momentul de faţă, să facă o declaraţie oficială pentru că o parte din documentaţiile, datele şi informaţiile care privesc contractul cu Sterling constituie secret de serviciu şi au fost desecretizate prin ordin al preşedintelui ANRM, iar contractul de bază este încadrat la secret şi poate fi desecretizat doar prin hotărîre de Guvern. Preşedintele Traian Băsescu a cerut, miercuri, Guvernului, să clarifice disputa publică legată de firma Sterling, arătînd că trebuie să se dea o soluţie, să se vadă ce se poate face, chiar dacă va fi cazul unei dispute juridice.