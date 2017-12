"Democrația este altceva decât dictatura Străzii”

11:06:08 / 14 Noiembrie 2015

Acum apar clarvazatorii

Daca strada este cum spune AS partea agitata, inflamata, cea mai putin implicata si angajata si s-a substituit partii implicate si rationale, adica politicienii, de ce nu au lansat ei avertismentul "Coruptia ucide !" ? Iar raspunsul simplu rational este ca nu se simt amenintati, nu sunt potentiale victime ale coruptiei care ucide. Se simt amenintati cand raspunsul violent al strazii la coruptia care face victime in randul strazii are ca tinta partea asa zis rationala, care convietuieste cu coruptia. Isi pun ochelarii pe varful nasului, se cocoatza la o tribuna si de acolo citind de pe o hartie, vorbesc din varful limbii si ne invata ce este democratia. Nici nu se pune problema de atac asupra democratiei, oamenii din strada au cerut institutii si oameni politici morali. Au profitat ca oamenii din strada nu au avut toti coerenta exprimarii sentimentelor si gandurilor lor, s-au legat de fiecate "huo" si au spus ca e atac la democratie. Nu si nu, a fost revolta impotriva coruptiei.