Denis Drăguş, pe urmele lui Răzvan Marin

Internaţionalul român Denis Drăguş va efectua vizita medicală la Standard Liege, a anunţat, joi seară, preşedintele FC Viitorul, Gheorghe Popescu. Drăguş a părăsit echipa constănţeană şi este tot mai aproape de a semna contractul cu Standard Liege. „Sunt convins că va trece cu bine acest examen şi începând de săptămâna viitoare o să fie jucătorul celor de la Standard Liege. Ne bucurăm pentru el şi sunt convins ca va face treabă bună”, a spus Gică Popescu.

Iar managerul tehnic al Viitorului, a declarat, joi seară, la conferinţa de presă desfăşurată după încheierea partidei dintre echipa constănţeană şi formaţia belgiană KAA Gent, scor 2-1 (G. Iancu 48-pen., 61-pen. / Yaremchuk 38), că Drăguş a făcut „un salt enorm” în ultimul an şi jumătate. „Un jucător când de la noi ajunge titular în echipa naţională pentru mine înseamnă că am făcut ce trebuie, un jucător care în România a arătat că e un jucător foarte valoros, dovadă că o echipă din vest dintr-un fotbal foarte bun vine şi îl doreşte şi atunci la fel prioritate era ca să găsim soluţia ideală ca Denis să aibă o nouă experienţă la nivel mult mai bun ca el să progresez. Restul contează mai puţin, suma de transfer sau cât are pentru noi e un incoming care vine la club şi care ne ajută să construim, să facem lucruri, să ne dezvoltăm în tot ce vrem să facem noi, să devenim mai competitivi. O luăm pas cu pas şi eu cred că vom face paşi importanţi. Noi încercăm să ne dezvoltăm, iar această academie să devină şi mai mare şi mai bună şi mai puternică”, a declarat Gică Hagi.

Dacă va semna cu Standard Liege, Denis Drăguş va urma paşii făcuţi de Răzvan Marin, care a plecat de la Viitorul la echipa belgiană, iar după evoluţiile foarte bune a ajuns în această vară la Ajaxsterdam. Suma vehiculată pentru transferul lui Drăguş la Standard este de 2 milioane de euro.