Denunţ la DNA pe numele lui Tăriceanu pentru că... nu a stat la coadă?

DNA nu mai are simţul ridicolului. România devenit un soi de grădiniţă în care educatoarele de la DNA bat pe toţi copiii care nu sunt cuminţi. Şi dacă sunt comunţigăsesc educatoarele ceva... Unul dintre aceşti copii este Călin Popescu Tăriceanu, pe care DNA-ul se tot chinuie să-l agaţe cu diferite lucruri. Nu au reuşit până acum şi au dat-o-n penibil. Un denunţ la DNA arată că președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a sărit coada de la Direcția de permise auto. Reclamația la DNA a fost depusă de o avocată, fost membru PMP, care de fapt nu a fost acolo, dar s-a uitat la televizor. ”Nu sunt sigură că este singurul denunț formulat pe această problemă. Cred că sunt mai multe denunțuri formulate. Eu nu am fost acolo, am văzut imaginile pe News.ro, tocmai de aceea am depus, și nu plângere”, a spus Elenina Nicuț, avocat și fost membru PMP, duminică, într-o intervenție telefonică la Antena 3. Ea îl acuză pe Tăriceanu de folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii unui folos necuvenit.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a mers joi dimineaţă, să îşi reînnoiască permisul de conducere, însă nu a rămas la coada formată în faţa Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), unde erau aproximativ 1.000 de persoane, ci a intrat pe o uşă din curtea interioară. Acolo, Tăriceanu a fost aşteptat de reprezentanţi ai instituţiei, care l-au condus în clădire şi i-au făcut procedurile pentru eliberarea documentului înainte ca publicul să aibă acces, a scris News.ro. Atunci, Călin Popescu Tăriceanu, a fost filmat de presă în timp ce ieșea pe ușa interioară de la Direcția de permise auto și nu a vrut să răspundă la nicio întrebare de la jurnalistul care a înregistrat momentul. Al doilea om în stat nu este la prima abatere de acest fel. În martie 2008, un echipaj s-a deplasat la domiciliul lui Tăriceanu pentru a-i face fotografie pentru cartea de identitate soţiei sale de la acea vreme, Ioana Tăriceanu. Atunci, ministru de Interne era Cristian David, coleg de partid cu Tăriceanu, care a susţinut că demersul este legal.

Aceasta nu este singură problemă a președintelui Senatului cu DNA. Pe 7 iulie, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea infracţiunilor de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului.