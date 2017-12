Plenul Camerei Deputaților a dezbătut ieri, începând cu ora 16.00, avizul solicitat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru începerea urmăririi penale și arestarea preventivă a Elenei Udrea în dosarul "Gala Bute". La capătul ședinței, parlamentarii au aprobat ambele cereri ale DNA. Cea de încuviințare a urmăririi penale a trecut cu 218 voturi "pentru" și 76 "împotrivă", în vreme ce solicitarea referitoare la arestarea preventivă a fostului ministru al Turismului a fost avizată cu 170 voturi "pentru" și 118 "împotrivă". Aflată în arest la domiciliu, Udrea a obținut permisiunea instanței de a merge ieri la Parlament pentru a-și exprima punctul de vedere, în fața colegilor ei, referitor la noile demersuri ale DNA. Ea și-a susținut din nou nevinovăția și s-a plâns de condițiile din arestul Poliției Capitalei. "Nu există nimeni în această țară care să poată spune vreodată că eu, Elena Udrea, am cerut cuiva să procedeze altfel decât cere legea, decât permite legea. Dragi colegi, îmi pare rău că îi dezamăgesc pe unii dintre dumneavoastră, chiar dacă e o metodă care pare să funcționeze. Nu mă voi da nici cu mir, nu voi citi nici acatiste, nu voi spune nici rugăciuni, n-ar fi corect nici față de mine, nici față de dumneavoastră și nici față de românii care ne privesc", a declarat Elena Udrea. Ea a descris și condiţiile din arestul Poliției Capitalei. "Vreau să știți ce ați făcut cu votul din 9 februarie: ați votat trei cereri de arestare preventivă. Pe 10 februarie am fost reținută, iar pe 11 februarie am fost arestată pentru 30 de zile. Am fost dusă în arestul Poliției Capitalei, verificată la sânge, dezbrăcată și percheziționată, mi s-a luat sutienul. Dacă te spălai pe cap, nu aveai acces la feon ca să te usuci și acest lucru îți dădea șanse minim la o răceală, dacă nu cumva la pneumonie sau meningită", a mai spus Udrea în plenul Camerei Deputaţilor.

"MINCIUNI" Despre valul de denunțuri ce o vizează, Udrea a precizat: "Multe dintre aceste acuzații sunt pur și simplu minciuni. Cei care fac denunțuri pleacă acasă, cei care nu fac acuzații împotriva mea rămân în arest. Stimați colegi, ca să înțelegeți ce votați acum, aflați că inclusiv cererea de arestare de azi se bazează pe denunțuri, unul inclusiv al prietenei mele, care, acuzată de luare de mită, a aflat că poate să rămână în libertate dacă toarnă împotriva mea", a continuat Elena Udrea.

GHEORGHE ȘTEFAN RĂMÂNE ÎN AREST În timp ce Elena Udrea s-ar putea întoarce în celula Poliției Capitalei, fostul ei soț, Dorin Cocoș, a primit o veste bună. Judecătorii Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au decis, ieri, ca omul de afaceri să fie cercetat, în dosarul "Microsoft", în arest la domiciliu, impunându-i mai multe obligaţii. Printre acestea se numără interdicţia de a părăsi locuinţa din Bucureşti fără a avea permisiunea procurorilor. Dorin Cocoş nu are voie să comunice, direct sau indirect, cu ceilalţi inculpaţi din dosar, martori sau experţi, precum şi cu ceilalţi participanţi la comiterea infracţiunilor pentru care este cercetat. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată tot la instanţa supremă. Dorin Cocoş nu poate părăsi arestul Poliţiei Capitalei deoarece pe numele său mai este emis un mandat de arestare preventivă, în dosarul Alinei Bica, disjuns din cel privind despăgubirea ilegală de la ANRP, în care este arestat şi fiul său, Alin Cocoş. Pe de altă parte, în cazul lui Gheorghe Ştefan, anchetat de DNA în dosarul "Microsoft", instanţa supremă a decis să admită propunerea procurorilor DNA de prelungire a arestării preventive pe o perioadă de 30 zile, începând cu 26 februarie până la 27 martie.