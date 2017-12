Dezbatere la Primăria Constanța, pe tema gestionării maidanezilor

14:37:28 / 10 Februarie 2016

cateii din biobaza

Suntem de la un ONG din Constanta care avem adapost cu 200 animale ingrijite de noi cu forte proprii si cu bani proprii.Ne-am implicat inca de la inceput in problema cateilor de la biobaza cu toate greutatile pe care le avem.Am fost si de 2 ori pe saptamana la biobaza, am facut curat si am hranit iar sambata am fost cu inca 2 voluntari de la asociatie si am dus castroane si paleti/Asa ca nu este corect sa dezinformati.Sambata a fost si d-na Madalina de la Primarie si ne-a vazut si dansa.Avem contracte de voluntariat dar doamnele din cadrul primariei care se ocupa cu completarea contractelor ne-au sfatuit sa nu facem contractele pe ONG deoarece trebuie sa facem contracte pentru toti membrii asociatiei asa ca ne-au facut contracte pe persoane fizice.Oricum sunt 3 fete care merg zilnic dintre iubitoarele de animale ,unele avand catei adoptati la distanta in biobaza si care se ocupa si de ceilalti catei.Noi facem tot ce putem tinand cont de greutatile pe care le avem si de varsta pe care o avem(se pare ca suntem cei mai in varsta).