Dezvoltarea comunei Fântânele, cu ajutorul unei firme private

PROIECTE Marile ţinte ale Primăriei Fântânele pentru anul 2014 sunt finalizarea lucrărilor privind introducerea reţelei de canalizare menajeră şi a celei de gaz. Potrivit primarului din Fântânele, Gheorghe Popescu, primul proiect care este în lucru vizează introducerea reţelei de canalizare menajeră pe o porţiune de cinci kilometri, din totalul de 11 kilometri de care are nevoie localitatea Fântânele. De asemenea, proiectul mai cuprinde amenajarea unei staţii de epurare a apelor reziduale, plus alte două staţii de pompare a apei din subteran. Popescu a spus că proiectul a fost aprobat anul trecut de Ministerul Mediului, prin Agenţia Fondului de Mediu, valoarea acestuia ridicându-se la 1,3 milioane de lei, partea Guvernului fiind de 800.000, iar restul de 500.000 de euro trebuie suportat de administraţia locală. Numai că, până în prezent, spune primarul, statul nu şi-a onorat partea, aşa că Primăria a trebuit să se descurce cu forţe proprii. Din fericire, a afirmat Popescu, ajutorul pentru introducerea reţelei de canalizare a venit din partea unei societăţi private, care dezvoltă un parc eolian în zonă şi care a asigurat în acest an 250.000 de euro pentru realizarea proiectului.

REŢEA DE GAZE Iar ajutorul financiar al firmei nu se opreşte la acest proiect. Societatea comercială a contribuit şi pentru lucrările de introducere a reţelei de gaz. Primarul spune că valoarea investiţiei se ridică la 530.000 de euro, din care firma privată va suporta 55%, iar 45% reprezintă contribuţia Primăriei. „Magistrala de gaz trece la câţiva kilometri de Fântânele şi era păcat să nu profităm. Aşa că, având ajutorul unui sponsor local, am început demersurile pentru introducerea reţelei de gaze în toată comuna, conectarea la magistrală urmând să aibă loc în 2014”, a spus Popescu. Primarul din Fântânele a adăugat că interesul pentru acest proiect este ridicat în comună, în condiţiile în care, în medie, o familie cheltuieşte în timpul iernii pentru încălzirea locuinţei peste 1.500 de lei. „Atunci când localitatea Fântânele va fi conectată la reţeaua de gaze, costurile întreţinerii unei case vor fi mult mai mici”, a spus primarul.