Diaconescu îşi contrazice propriile declaraţii

04:56:17 / 10 Iunie 2014

MAI NOU PONTA SI NEVASTA-SA ISI PLIMBA FUNDUL PE LA TOATE SPORTURILE INTERNATIONALE , ZICI CA-CEAUSESCU CU LEANA LUI

PAI DA CE ESTE RAU IN A SUSTINE O IDEIE DEMOCRATICA , PRECUM STATUL DE DREPT, JUSTITIA SA FIE INDEPENDENTA SI INSTITUTIILE STATULUI SA-SI CONTINUE LUPTA ANTICORUPTIE, ADICA PESEDEUL , DACA AJUNGE LA CARMA TARII SA NU MAI CONTINUE CA ACEIASI HOTI TICALOSI , CARE ACUM SINT IN PUSCARII , ADRIAN NASTASE , GIGI BECALI SI FRATESUSI TOTI CEI CARE AU FURAT SI SINT IN PUSCARII , DECI DNA-ul , SRI-ul SI TOATE INSTITUTIILE STATULUI , TREBUIE SA-SI FACA TREABA , FARA INTERVENTIA POLITICIENILOR CARE SE AFLA LA CARMA TARII , MA REFER LA PSD , CARE AR PUTEA LUA PRESEDENTIA , CA SINTEM SATUI DE25 DE ANI CARE TOT FURA SI NE RID IN NAS , PINA ACUM NU AU FOST BAGATI LA PUSCARIE CA ERA TATUCA ILIESCU PRESEDINTELE ROMANIEI TIMP DE 10 ANI SI A AVUT CINE SA-I APERE PE ACESTI HOTI SI BANDITI DE A SARACIT ACEST POPOR , CA INSITUTIILE STATULUI ERAU CUM DICTA ILIESCU , DE ACEIA SA AJUNS LA ATITA HOTIE , SA-I MULTUMIM LUI TATUCA ILIESCU , CA SI-A FORMATI UN PARTID PLIN DE HOTI SI BANDITI LA FEL CA EL , IAR TINERII , PRECUM PONTA , DRAGNEA SI TOTI CEI DIN PSD SINT URMASII LUI TATUCA ILIESCU , CE CA A TAIAT PENSIILE SI SALARIILE SI A FACUT TVA-ul 24% BASESCU , PAI CIT A SCUMPIT PONTA DE CIND ESTE PRIM MINISTRU , SCUMPIRI LA TOATE UTILITATILE PLUS ALIMENTELE , CIND VIN IN TARA MA APUCA GROAZA DE CITI BANI CHELTUIESC SI FARA SA AM CELE MAI MICI FACILITATI , ADICA SA FIU MULTUMIT CIT DE CIT LA BANII PE CARE II CHELTUIESC , NU STIU DECIT SA ARATE CU DEGETUL LA PNL LA PDL SI LA CELELALTE PARTIDE POLITICE , DAR DE CIND ESTE PONTA PRIM MINISTRU NU AM VAZUT SA SE FACA CEVA BUN PENTRU POPULATIA ASTA , NU LOCURI DE MUNCA , PROST PLATITI , SCUMPIRI PESTE SCUMPIRI , IN SCHIMB ARE TIMP DE BIRFA SA VADA CELELALTE PARTIDE , ORI NU PENTRU ASTA I-AM VOTAT .