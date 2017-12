Diego Simeone: Trebuie să trecem peste acest eşec, să ne vindecăm rănile

Diego Simeone, antrenorul echipei Atletico Madrid, a declarat, sâmbătă seară, după înfrângerea formaţiei sale în finala Ligii Campionilor, că jucătorii săi trebuie să treacă rapid peste acest eşec şi să continue să muncească din greu.

Real Madrid a învins, sâmbătă seară, la Milano, formaţia Atletico Madrid cu scorul de 6-4 (1-1), după prelungiri şi lovituri de departajare. Sergio Ramos (minutul 15) şi Ferreira Carrasco (minutul 79) au marcat în timpul regulamentar. Real Madrid a cucerit pentru a 11-a oară în istorie trofeul Ligii Campionilor.

"Un astfel de meci te îmbătrâneşte cu câţiva ani. Mai întâi, felicitări pentru Real Madrid - încă o dată ne-au fost superiori, de această dată la loviturile de departajare. Am început meciul slab, dar apoi am început să ne organizăm, din minutul 20 sau 25. În repriza secundă, puteam să egalăm foarte rapid şi intenţiile noastre erau mai clare. Aveam capacitatea să atacăm. Ambele echipei au avut ocazii. Am reuşit un 1-1 în timp regulamentar, iar în prelungiri s-a resimţit oboseala pentru jucătorii ambele formaţii.

Nimeni nu ţine minte echipa care a pierdut o finală - să ratezi două şanse de a câştiga trofeul este un eşec major. Trebuie să trecem repede peste acest eşec, să ne vindecăm rănile.

Echipa care câştigă e mereu cea mai bună - Real Madrid a fost superioară pentru că a câştigat trofeul. Am avut şansă să devenim campioni, dar nu am profitat de ea. Trebuie să muncim din greu în continuare. Este necesar să analizez imediat situaţia în ceea ce mă priveşte.

Acum, avem nevoie să ne întoarcem acasă şi să ne vindecăm rănile alături de oamenii care ne-au susţinut mereu. Dai totul, faci tot ce poţi, ajungi în două finale, dar le pierzi pe amândouă. Când pierzi 1-4 după prelungiri, conducând cu 1-0 o bună perioadă de timp, iar a doua finală o pierzi la loviturile de departajare, nu e deloc uşor, dar viaţa mea nu a fost niciodată uşoară. Să bifezi două finale de Liga Campionilor în trei ani este o mare realizare pentru un club precum Atletico Madrid, dar eu nu pot fi mulţumit cu ce am reuşit", a declarat Simeone, la conferinţa de presă, potrivit site-ului uefa.com.