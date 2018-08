Dinamo a învins-o pe HCDS şi a câştigat Supercupa României

Sâmbătă seară, în Sala Polivalentă din București, Dinamo Bucureşti, campioana en titre, s-a impus în confruntarea cu Handbal Club Dobrogea Sud Constanța, deţinătoarea Cupei României, în primul meci oficial al sezonului 2018-2019 din hadbalul românesc. După cele 60 de minute de joc, dinamoviştii au câştigat cu scorul de 31-26, după ce la pauză HCDS a condus cu 17-16. Întâlnirea a început favorabil pentru echipa bucureşteană, care s-a desprins la 8-5 şi 11-8, dar

handbaliştii pregătiţi de Zvonko Sundovski şi Marko Isakovic au revenit pas cu pas, iar Vujovic a înscris în ultima secundă a primei reprize pentru 17-16. În repriza a doua, HCDS a condus cu scorul de 22-19, în minutul 40, și cu 23-20, în minutul 47, însă Dinamo a egalat în minutul 50, scor 23-23, iar în final nu a avut emoţii în obţinerea victoriei, astfel că Supercupa României poposeşte în acest an în vitrina cu trofee a clubului bucureştean.

Au evoluat pentru HCDS: Mitrevski şi Vasile - portari, Malinovic 8 goluri, Vujovic 4, Kevic 3g, Cutura 3g (3x7m), Nikolic 2g, Nistor 2g, Crnoglavac 2g, Mocanu 1g, Chikovani 1g, Toma şi Buricea.

„Am început prost, am terminat prost meciul. Au fost foarte multe greșeli, nu știu din ce cauză. La jumătatea meciului am avut șansa să ne desprindem la patru-cinci goluri, dar am pierdut multe mingi și, normal, când nu dai gol e greu să câștigi. Urmează campionatul, primul meci tot cu Dinamo, la Constanța. Va fi un campionat lung și echilibrat cred eu, cu cinci-şase echipe care pot să câștige trofeul. Echipa mai constantă va lua titlul”, a declarat, la finalul partidei, antrenorul principal al HCDS, Zvonko Sundovski.

Iar președintele HC Dobrogea Sud, Ionuț Rudi Stănescu, a spus, pentru site-ul oficial al echipei constănţene, că este optimist şi aşteaptă revanţa în prima etapă a sezonului, în Liga Zimbrilor, meciul fiind programat miercuri, 5 septembrie, de la ora 17.30 (în direct pe TVR 1), în Sala Sporturilor din Constanţa. „Am pierdut, asta este. Mergem înainte! Așteptăm revanșa pe 5 septembrie, în campionat. Îmi place cum arată echipa, dar am făcut un meci slab. Eu spun că vom face o figură frumoasă, un campionat mai bun decât în sezonul trecut. Le mulțumim (n.r. - celor aproape 100 de suporteri constănțeni care au fost în Sala Polivalentă) și îi așteptăm la meciul din campionat, când sper să jucăm cu sala plină la Constanța”, a spus Ionuț Rudi Stănescu pentru hcdobrogeasud.ro.

SURPRIZĂ URIAŞĂ LA FEMININ

La feminin, tot sâmbătă seară, în Sala Polivalentă din București, Supercupa României a fost câştigată de SCM Rm. Vâlcea, finalista Cupei României în sezonul trecut, care s-a impus după un meci dramatic, ce a necesitat patru reprize de prelungiri, cu scorul de 33-31 (12-10, 21-21, 26-26, 29-29), în duelul cu CSM București, campioana en titre și deținătoarea Cupei României, a treia echipă a Europei.