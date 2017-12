17:00:58 / 16 Octombrie 2015

Manevra inpectorala

Ce acte de vitejie a facut inspectoarea. Adevarul este altul ca inspectoarea o astepta de mult la colt pe directoare sa o destituie si sa puna pe altul care a dat spaga sau va da. Magarii !!! Fetita aceea si mama sa nu sunt straine de ce inseamna comportament in spiritul regulamentului. Ce se va intampla de acum. Nimeni nu va mai purta uniforma ci vor veni imbrcati de discoteca. Deci dai afara o directoare pentru o problema asa de mica si Ponta care este condamnat cu suspendare pentru fapte mult mai grave este lasat in continuare in functie. Rusine nesimtitilor !!!! Iar Telegraf in spirit Mazarist prezinta totul ca o bravura..