Directorul general SC Confort Urban SRL, în control judiciar

21:28:50 / 22 Ianuarie 2017

Pt viorel

Vorel , capul sus . Asti care iti ureaaza toate lucrurile rele aunt niste obsedati . Toti care au avut nevoie de ajutorul tau le-ai intins o mana de ajutor si nu ai avut nevoie de multumire . Ai un suflet pe care altii nici in 10 vieti nu il vor avea . Dar tu sti foarte bine ca oamenii au doua fete . Te rog sa nu te lasi si sa ai grija de familia ta . Cat despre MIhailescu sa nu uite ca a fost unul care a stat cu mana intinaa in fata ta ai acum te face in toate felurile . Sa-i fie rusine . Eu alaturi de tine si de familia ta . Cu mare respect fata de un prieten bun , bobo !