Directorul Teatrului de Stat Constanța, înlăturat? Decizia poate fi contestată

Președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, a susținut, luni, o conferință de presă, cu două luni înainte de încheierea mandatului actualei directoare, în care a prezentat rezultatele raportului întocmit în urma auditului pe care l-a ordonat la Teatrul de Stat Constanța. Acesta a reclamat o serie de nereguli în managementul instituției, asigurat în prezent de actrița Dana Dumitrescu. Potrivit raportului, au fost identificate mai multe neconformități. Printre neregulile constatate în raport se numără că, pentru piesa „El Saludador” au fost făcute plăți către diferiți prestatori, fără ca premiera să mai aibă loc. De asemenea, pentru piesa „Testosteron”, ar fi existat sume achitate suplimentar față de valoarea existentă în procesul verbal încheiat de comisia de negociere. „Pentru proiectul „Ovidius In Love”, deconturile pentru decoruri au fost realizate greșit, astfel încât Primaria Constanța, finanțatorul proiectul, nu a considerat eligibilă nicio sumă din cadrul acestui proiect. În ceea ce privește actele administrative, și aici au fost identificate nereguli, în sensul că, Teatrul de Stat nu are nici în acest moment un Regulament de Organizare și Funcționare, modificat și aprobat prin Hotărâre de Consiliu Județean, ca urmare a modificărilor Organigramei și a statelor de funcții. Există un numar mare de registre (registru de intrări/ieșiri, de prestări servicii, de contracte prestări servicii, de contracte prestări artistice și reprezentări de actor, registru de decizii..etc). Foarte multe numere anulate în registrul de intrări/ieșiri , numere dublate, și de asemenea, există multe referate anulate”, se mai arată în raport. Echipa de control a fost formată din 11 reprezentanți ai direcțiilor instituției, iar concluziile au fost centralizate și analizate de către Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate. Membrii comisiei au fost: Irina Costencu (inspector în Compartimentul Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate), Carmen Comănici (șeful Serviciului Resurse Umane, Salarizare), Viviana Mirică (consilier juridic Serviciul Juridic și Contencios), Raluca Sorescu (inspector Serviciul Administrație Publică, Relații Internaționale, Arhivă și ONG-uri), Nicolae Roșu Panait (Cabinet Președinte), Mihăiță Pitu (consilier – Serviciul Control), Cristian Bavela (Inspector - Serviciul Control), Paul Chisnoiu (Inspector – Serviciul de Analiză Strategică și Creșterea Competitivității), Aurel Mitran (Inspector – Serviciul Control) Sibel Memet și Elena Popa (referenți – Serviciul Buget).

DECIZIE DRASTICĂ!

Ca urmare a neregulilor constatate, Țuțuianu a decis aplicarea clauzei contractuale ce presupune demiterea directorului. „După acest control, dispun activarea articolului 27 din cadrul contractului de management al doamnei Dumitrescu. Astfel, doamna Dumitrescu va avea un preaviz de 60 de zile până la finalizarea contractului dumneaei. În plus, i-am solicitat doamnei Dumitrescu ca în termen de 30 de zile să remedieze toate neregulile punctate în cadrul acestui raport. Controlul a avut ca obiect evaluarea doamnei Dana Dumitrescu în calitatea sa de manager. Pe doamna Dumitrescu o apreciez în mod deosebit ca și om de teatru, însă contest calitațile dumneai de manager. Sper ca doamna Dumitrescu să înțeleagă și, în viitor, să putem lucra împreună fără resentimente”, a declarat Țuțuianu. De menționat este faptul că decizia poate fi contestată în instanță de managerul Teatrului de Stat Constanța. Contactată de reporterii „Telegraf”, Dana Dumitrescu a precizat că nu poate oferi un punct de vedere momentan. „Deocamdată nu am primit nicio decizie oficială, deci nu am ce să spun. În momentul în care voi primi decizia și voi analiza acuzațiile, voi formula și un punct de vedere”, a declarat managerul Teatrului de Stat Constanța, Dana Dumitrescu. Amintim că decizia conducerii CJC de a verifica situația acestei instituții subordonate a venit pe fondul apariției în spațiul public a unei scrisori deschise prin care șapte actori angajați ai TSC acuzau managementul de anumite nereguli, acuzații ce au fost demontate de către Dana Dumitrescu.