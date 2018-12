DNA a clasat dosarul fostului ministru de Interne Petre Tobă

22:04:17 / 29 Noiembrie 2018

Totusi ...

Nici Toba , nici ceilalti , nu erau nevinovati . Stim prea bine asta ! DNA-ul isi da de ceva timp cu stangul in dreptul si pierde din imagine , din credibilitate ... Chiar se vrea desfiintarea acestei institutii ? Au revenit procurorii DNA la criteriile de partid , de clan mafiot , cand fac aceste rechizitorii si cand inchid dosare ? Este foarte trist ! In facultate ni se vorbea despre ,,stiinta dreptului'' , iar acum , in practica , constatam ca nu poate fi vorba despre stiinta , cand orice interpretare partinica , poate fi argumentata prin lipsa de coerenta si precizie a legii ...