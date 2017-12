DNA cere tratament preferențial la alocările de fonduri

S-au făcut bugetele pentru toate ministerele, s-au împărţit, toată lumea a primit câte ceva în plus sau nu... că, de', aşa-i la discuţiile despre banii de la anul. La un moment dat, din noianul de murmure s-a auzit o voce răsunătoare, ţipând cât o ţinea gura că vrea dreptate. Este vorba despre Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), nemulţumită foarte de faptul că în proiectul de buget pentru 2015, publicat pe Ministerul Finanţelor Publice (MFP), nu pot fi identificate fondurile alocate pentru instituţie, ci acestea sunt incluse în cele pentru Ministerul Public, instituţie care ar urma să aibă un buget cu 31,94% mai mic decât în 2014. "În plus, între diminuările bugetare pe 2015 se regăsesc și o serie de cheltuieli absolut necesare bunei funcționări a Ministerului Public (inclusiv pentru expertize judiciare, carburanți, materiale și servicii cu caracter funcțional)", susţine DNA. Conducerea DNA a solicitat inițial un buget de aproximativ 25 de milioane euro, în comparație cu un buget de 20 milioane de euro aferent anului 2014, luând în considerare fondurile minime necesare bunei funcționări a activității instituţiei. DNA a menţionat că, raportat la valoarea bugetului solicitat, de 25 milioane de euro, instituția a indisponibilizat bunuri și bani în cadrul cauzelor penale instrumentate, de aproximativ 300 milioane euro în anul 2013, iar până la 30 noiembrie 2014, de aproximativ 200 milioane de euro. În replică la plângerile DNA, ministrul delegat pentru Buget, Darius Vâlcov, susține că Executivul nu a redus bugetul procurorilor în 2015, așa cum susține Direcţia, ci, dimpotrivă, a oferit mai mulți bani. Neînțelegerea rezidă în decizia consensuală a Guvernului și a FMI de a nu mai da banii pentru titluri executorii Ministerului Public, ci de a-i păstra la Ministerul Finanțelor, de unde vor fi distribuiți, a explicat Vâlcov. „La Ministerul Public, unde se află și DNA, toate alocările pentru bunuri, servicii, investiții, capital și alte cheltuieli cresc față de anul acesta. La cheltuielile de personal există o diminuare, o să vă explic și de ce, pentru că titlurile executorii din 2015 nu sunt prinse la Ministerul Public, ci la MFP. A fost o discuție pe care avut-o cu Comisia Europeană și FMI să aducem toate aceste titluri, să le prindem într-un buget la MFP. De aici apare diminuarea”, a declarat Vâlcov, ieri, într-o intervenție telefonică la Antena 3. Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, s-a arătat îngrijorată, ieri, că, din această cauză, activitatea instituției ar putea fi îngreunată, ba chiar și blocată, pentru că există dosare complexe care necesită expertize și alte acte procedurale ce implică anumite cheltuieli mai mari. „Eu am solicitat o întrevedere ministrului Justiției și procurorului general, voi solicita și Laurei Codruța Kovesi, pentru a le explica toate aceste lucruri, pentru că nu vreau ca dintr-o neînțelegere să se meargă mai departe și să se presupună fel și fel de lucruri. Bugetul Ministerului Public pentru anul viitor crește”, a insistat ministrul.

După ce prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu a precizat că ”este incredibilă, scandaloasă şi inacceptabilă poziţia premierului Ponta de a tăia bugetul DNA”, premierul a scris pe pagina sa de Facebook că „bugetul Ministerului Public va crește în 2015, nu va scădea, iar solicitările primite cu privire la bugetul DNA și DIICOT au fost primite, vor fi luate în calcul și se vor înregistra creșteri și la aceste instituții”.