DNA, lovită în moalele capului de propriile jocuri de imagine

07:40:15 / 01 Martie 2017

cucuveaua aduce moartea

Pentru o Romanie infloritoare, vesela, distractiva, cu sare si piper, noi astia de la u,s,r, Plicusor, Turmentatu care da porcu in Parlament, Closette, Clotilde, Busgau, Chirchirau, Politistul-Securist, pardon Politanu, Badita, omul in chiloti din metro sau handicapatu care se bate singur cu palmele va chemam la circ in fiecare duminica. Dar sa nu uitati, sa veniti si cu puradei. Numai noi betivi, drogati, homosexuali, il avem de ex. pe tudor chirila faurim o Romanie bogata si cu romani bogati, ce, n-ati vazut anul trecut cu Solos- Mocirla prim-ministru cate miliarde de euro fonduri europene au fost atrase. 0. Atata valoram 0.