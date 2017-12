Doar 13,99% din picaţii de la Bac se meditează gratuit!

Examenul de bacalaureat a devenit un prag greu, chiar imposibil de trecut pentru mulţi dintre absolvenţii ciclului liceal, dovadă în acest sens stând procentul mic de promovabilitate înregistrat în ultimii ani la testarea naţională. Nici sesiunea din această vară a examenului nu a făcut excepţie, la nivel naţional procentul de promovabilitate fiind de doar 44,26%. Pentru a veni în sprijinul candidaţilor picaţi, reprezentanţii Ministerului Educaţiei, prin inspectoratele şcolare generale, organizează, în această perioadă, cursuri de pregătire gratuite pentru cei care nu au promovat Bac-ul. La nivelul judeţului nostru, cursurile se desfăşoară în 21 de centre de pregătire, potrivit informaţiilor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa. „Până săptămâna trecută au fost înregistrate 510 cereri de înscriere din partea elevilor care au picat examenul de bac şi care doresc să participe la cursurile respective”, a declarat inspectorul de specialitate din cadrul ISJ, prof. Alina Niţu. Cei mai mulţi absolvenţi s-au înscris la disciplina matematică (236), pe locul următor situându-se disciplina limba şi literatura română, cu 124 de participanţi.

CREŞTERE FAŢĂ DE ANUL TRECUT Potrivit inspectorului şcolar general din cadrul ISJ, prof. dr. Răducu Popescu, „este primul an în care se organizează la nivelul judeţului nostru pregătiri suplimentare pentru elevii care nu au promovat examenul de bacalaureat”, sub egida Ministerului Educaţiei. Anul trecut, candidaţii constănţeni nepromovaţi la Bac au putut participa la cursuri similare organizate de reprezentanţii unei fundaţii umanitare, în colaborare cu ISJ. „Faţă de anul trecut, numărul elevilor care participă la cursuri a crescut de la 200 la 510. În plus, pe lângă cursurile organizate în centrele desemnate de noi, mai sunt unităţi de învăţământ liceal care fac pregătire cu elevii lor picaţi”, a spus prof. Alina Niţu. Ea a precizat că numărul mai mare de participanţi demonstrează faptul că elevii au început să-şi dea seama că fără o pregătire temeinică nu vor putea promova examenul de maturitate. Cu toate acestea, comparativ cu numărul mare de elevi picaţi în sesiunea din vară a Bac-ului (3.645), procentul candidaţilor dornici să se pregătească mai bine pentru sesiunea din toamnă a examenului este nesemnificativ, cei 510 elevi înscrişi la cursurile suplimentare reprezentând doar 13,99% din totalul nepromovaţilor din acest an. A doua sesiune a Bac-ului începe pe 20 august, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Probele scrise încep pe 27 august. Examenul naţional durează până pe 5 septembrie, când vor fi afişate rezultatele finale.