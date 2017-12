Doar jumătate din primăriile constănţene au contracte cu RAJDP

Prima zăpadă căzută în această iarnă la Constanţa nu a luat prin surprindere autorităţile constănţene, care s-au pregătit din timp pentru astfel de situaţii. Reprezentanţii Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) au început împrăştierea materialului antiderapant imediat după căderea fulgilor de nea, astfel că, pe drumurile judeţene pentru care s-au semnat contracte cu RAJDP, circulaţia se desfăşoară în cele mai bune condiţii. „Comandamentul de iarnă al RAJDP a intrat imediat în funcţiune şi a reuşit să prevină situaţiile neplăcute create de căderea zăpezii. În primă fază am acţionat cu material antiderapant şi am aşteptat să vedem dacă este nevoie să intervenim şi cu lamele. Echipele RAJDP patrulează în fiecare zi pe drumurile pentru care Regia are contracte, drumuri pe care nu există nicio problemă de trafic“, a declarat directorul RAJDP, Vasile Moldovanu. El a adăugat că, în prezent, jumătate din primăriile din judeţ au semnat contracte sau acte adiţionale cu Regia privind acţiunile de deszăpezire. „Din cele 71 de unităţi administrativ-teritoriale de la nivelul judeţului, doar 47 au semnat contracte cu noi. Acestor primării le-am trimis încă din septembrie actele adiţionale la semnat. Peste 25 de primării nu au semnat aceste acte adiţionale, motiv pentru care RAJDP nu va interveni, în nicio situaţie, în acele zone. Unii primari au spus că îşi asumă răspunderea şi nu semnează aceste acte adiţionale, iar alţii nu au spus nimic. Dacă primăriile care nu au semnat contracte cu noi ne vor solicita, nu vom putea interveni, pentru că nu putem face muncă voluntară“, a afirmat Vasile Moldovanu.