Dorinel Munteanu și-a reziliat contractul cu FC Zakho

Antrenorul Dorinel Munteanu a anunţat, joi, că și-a reziliat contractul cu FC Zakho, formaţie aflată pe locul 16 în campionatul Irakului.

Dorinel Munteanu, în vârstă de 48 de ani, semnase cu FC Zakho la începutul acestui an, dar nu a reuşit nicio victorie. Pe banca tehnică a formaţiei irakiene, românul a înregistrat patru remize şi patru înfrângeri. FC Zakho are un avans de două puncte faţă de primul loc retrogradabil.

M-am întors, perioada petrecută în Irak a fost la stadiul de experiență. Am întâlnit alt fotbal, dar nu vreau să vorbesc nici de rău și nici de bine ce s-a întâmplat acolo. Faptul că m-am întors spune foarte multe. În cariera de antrenor mai sunt și perioade din acestea. La Zakho a fost foarte mare siguranță. Sigur, problemele văzute la televizor au fost în Bagdad. Nu am întâlnit incidente, în perioada în care am fost acolo. E total diferit față de cum e la noi, dar asta este", a declarat Dorinel Munteanu la Digi Sport.

Dorinel Munteanu le-a mai antrenat, de-a lungul carierei, pe CFR Cluj (2005–2006), FC Argeș (2006–2007), FC Vaslui (2007–2008), Universitatea Cluj (2008, 2009), Steaua București (2008), Oțelul Galați (2009-2012), Dinamo București (2012), Mordovia Saransk (2012-2013), Kuban Krasnodar (2013), Gabala (2014), Astra Giurgiu (2015). Cea mai mare performanță a fost câștigarea titlului cu Oțelul Galați în sezonul 2010-2011.