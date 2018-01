Dosar penal într-un accident care a implicat un cadru SRI

Un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, în care ar fi fost implicat un cadru SRI, a avut loc, luni seara, în localitatea Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, informează surse judiciare. Potrivit surselor citate, victima a fost lovită în timp ce traversa strada. În urma expertizei se va stabili dacă femeia de 35 de ani se afla sau nu pe trecerea de pietoni.

Șoferul avea o alcolemie de 0,43 ml/l alcool pur în aerul expirat și este militar în cadrul SRI.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului militar pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul uciderii din culpă și conducere sub influența băuturilor alcoolice.

