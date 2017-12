Dosarul lui Tăriceanu de la DNA, fabricat?

22:34:15 / 30 Mai 2016

Sunt vreo sase dosare ...

De coruptie ! Sobolanul a furat cu acte mincinoase de la poporul roman , impreuna cu Vosganian , Fenechiu , Antonescu , Pacuraru - ala labagiu , Remes , Halaicu , Dragomir , Hasotti , Patriciu , Lupu si alti hoti mioritici . Are acum a sasea nevasta si trebuie sa plateasca sume mari lunar femeilor care au divortat de mosulica pentru impotenta ... Si sa nu uitam , ca liberalii au tras in tarani cu tunurile si mitralierele in 1907 , ucigand peste 20 000 de tarani infometati . Acum vor sa fi votati de urmasii acelor tarani martiri ? Rusine bagabontilor !